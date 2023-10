La Filmoteca Vasca destaca el trabajo de realizadoras nacidas en los 70 en la III edición del ciclo 'Cineastas Vascas'

SAN SEBASTIÁN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Vasca ha arrancado el curso con la tercera edición del ciclo 'Cineastas Vascas' y entre octubre y diciembre proyectará diez películas en Vitoria (Artium Museoa) y San Sebastián (Tabakalera). Las proyecciones del Museo Bellas Artes de Bilbao se verán temporalmente suspendidas debido a las obras de la pinacoteca vizcaína.

Este repaso a la historia del cine vasco realizado por mujeres nacidas a principios de los años 70 pretende poner en valor "su talento y sus trabajos". Las autoras serán las encargadas de presentar sus proyectos en casi todos los pases.

'Arnasa betean' (2023) de Bertha Gaztelumendi y Rosa Zufía, que se estrenó en el Festival de San Sebastián, dará comienzo a la programación. Se trata de un documental que ofrece "una visión panorámica sobre el pasado y el presente del cine realizado por mujeres".

También podrá verse la cinta de animación 'El sueño de la sultana' (2023), que ha competido en la Sección Oficial de la 71 edición del Zinemaldia y es el primer largometraje de Isabel Herguera.

Asimismo, 'Matrioskas. Las niñas de la guerra' (Helena Bengoetxea, 2021) muestra un retrato "profundamente humano y vital" de algunas mujeres que fueron niñas de la guerra, mientras que Estela Ilárraz se acerca en 'Próxima estación' (2007) a la comunidad ecuatoriana que busca en Madrid un futuro mejor.

Por su parte, Jone Karres propone en 'Alardearen seme-alabak' (codirigida junto a Eneko Olasagasti) "poner el foco en la lucha por la igualdad que aún hoy se mantiene en las fiestas patronales de Hondarribia e Irun".

Además, 'My Way Out' (Izaskun Arandia, 2022) traslada al espectador hasta Londres para celebrar el 30 aniversario de la sala que da nombre al documental, un local donde la comunidad trans de la ciudad pudo "refugiarse y expresarse con libertad".

Iurre Telleria y Enara Goikoetxea se acercan en 'Azken bidaia' (2011) al trabajo de la red Comète durante la Segunda Guerra Mundial, y en 'Pelota II' (2015) la cineasta y antropóloga Olatz González de Abrisketa (junto al danés Jorgen Leth) pone el acento en la elección del material en los partidos de pelota.

'Cineastas Vascas III' terminará con la proyección de 'Irrintziaren oihartzunak' (Iratxe Fresneda, 2016), una película que reivindica la figura de Mirentxu Loyarte, una de las pioneras del cine vasco. Por su parte, Leire Apellaniz habla en 'El último verano' (2016) de uno de los últimos aventureros de los cines de verano.