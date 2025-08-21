Finaliza el rodaje de 'Argi Gorriak', la nueva serie dirigida por Alberto Gastesi y protagonizada por Itziar Ituño

BILBAO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El rodaje de la serie 'Argi Gorriak', de Vidania Films, dirigida por Alberto Gastesi (La quietud en la tormenta, Singular), ha finalizado tras ocho semanas de grabación en distintas localizaciones de Gipuzkoa y Bizkaia. La actriz vizcaína Itziar Ituño encabeza el reparto de esta ácida comedia familiar con tintes de thriller.

Según ha informado la productora en un comunicado, Ituño (La casa de papel, Loreak, Intimidad) interpreta el papel de Elena Múgica, una actriz de doblaje que ha dejado atrás sus años más vibrantes y vive sumida en la rutina, hasta que su exmarido regresa de forma inesperada, incapacitado por un ictus y envuelto en una peligrosa amenaza de muerte, que ahora debe enfrentar su familia.

La serie está producida por Vidania Films y cuenta con la participación de EITB. El director de 'Argi Gorriak', Alberto Gastesi, ha explicado que el rodaje ha terminado "siendo de ensueño, un equipo técnico y artístico que parecía más una familia o un grupo de amigos, momentos en los que la risa ha estado a punto de arruinar el sonido de las tomas, un elenco actoral que ha exprimido las posibilidades de un guion con una comedia que nos ha hecho volar a todos".

Tal como ha añadido Gastesi, ahora comienza una etapa de montaje en la que se deban "terminar de unir las piezas de un puzle" que están "deseando compartir con el público".

Creada en euskera y compuesta por 8 episodios de 30 minutos, 'Argi Gorriak' combina humor, intriga y drama familiar con un enfoque fresco y actual. En ella, una disfuncional familia vasca -con personajes marcados por el caos, el cinismo y una profunda humanidad- deberá resolver el misterio que rodea el regreso del padre desaparecido; todo ello con una mezcla explosiva de amenazas criminales y secretos del pasado.

Junto con Itziar Ituño, completan el reparto Nerea Sanz (Singular, Zeru Ahoak), Arnatz Puertas (Itoiz udako sesionak, Zeru Ahoak), Iñigo Gastesi (La infiltrada, Marco), Yangxi Chen e Iñigo Rodríguez (Mejor Actor Protagonista en los Premios Max por Todo el tiempo del mundo) dando vida respectivamente a Lucía, Paul, Martín, Li y Julián, miembros clave de esta disfuncional familia y su entorno inmediato, "en una historia que mezcla drama emocional, comedia negra y elementos de intriga con una galería de personajes tan impredecibles como entrañables".

Además, participan Klara Badiola (Nora, Amama), Miren Gaztañaga (Azken erromantikoak, El guardián invisible), Sara Cózar (20.000 especies de abejas), Guiomar Puerta (¿Es el enemigo?, El verano que vivimos), Aitor Beltrán (La quietud en la tormenta) y Jon Lukas Puertas (Desagertuta/Desaparecido), que amplía el universo de la serie con personajes que aportan nuevas capas de tensión, humor y complejidad a la historia.

'Argi Gorriak' cuenta con Alejandra Arróspide (Singular, La quietud en la tormenta) como productora ejecutiva y Álex Merino como escritor, con el que han colaborado Gemma Urraka, Kepa Errasti y la propia Alejandra Arróspide.

El equipo técnico está compuesto por Yago Garbizu como ayudante de dirección, Carmen Sánchez de la Vega como directora de producción y Esteban Ramos (La buena nueva, La quietud en la tormenta) como director de fotografía.

La dirección de arte corre a cargo de Imanol Etxeberria (Legado en los huesos, Ofrenda a la tormenta), Arantxa Ezquerro (Premio Goya por La virgen roja, nominada al Goya por Los destellos) ha diseñado el vestuario y Ainhoa Eskisabel (Premio Goya por Handia y nominada al Goya por 20.000 especies de abejas) se ocupará del maquillaje.

El sonido es de Andrea Saenz (Irati, Nina) y Laida Aramburu será la montadora. La música está compuesta por Haizea Huegun y Koldo Corella (20.000 especies de abejas, Cristobal Balenciaga) hará el montaje de sonido. El casting corre a cargo de Buda Roses.

La serie aborda temas como la familia elegida, la identidad, el choque cultural, la precariedad laboral y la visibilidad LGTBIQ+ "con un tono irreverente, ágil y profundamente emocional", según ha datallado la productora. Entre sus referentes creativos destacan títulos como Unbreakable Kimmy Schmidt, Paquita Salas y Arrested Development.