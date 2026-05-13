Fiscalía afirma que el marido de Maialen la asesinó de forma consciente y voluntaria, haciéndola sufrir "especialmente"

La Audiencia de Álava ha acogido este miércoles la última jornada del juicio por el crimen de Maialen - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

VITORIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha reclamado que el acusado por el asesinato de Maialen Mazón sea condenado a 45 años de prisión porque al matar a esta joven, que era su esposa y que en el momento del crimen estaba embarazada de mellizas, actuaba de forma "consciente y voluntaria", y con intención de hacerla "sufrir especialmente", ya que su hija de dos años, a la que después dejó abandonada, estaba presente en el momento en el que la acuchilló.

La Audiencia Provincial de Álava acoge este miércoles la octava y última sesión del juicio por el crimen de Maialen, que recibió 13 cuchilladas el 27 de mayo de 2023 cuando se encontraba en un apartahotel de Vitoria-Gasteiz.

La Fiscalía y el resto de acusaciones solicitan 45 años de cárcel para el acusado, de iniciales J.R., al considerar que cuando acuchilló a su esposa, en presencia de su hija de dos años, lo hizo "con intención de matarla" y era "plenamente consciente de sus actos".

Por su parte, la defensa del acusado y marido de la víctima pide la libre absolución para J.R. por la eximente completa de responsabilidad criminal, al alegar que, en el momento de los hechos, sufría una "desconexión brusca de la realidad", en un "episodio disociativo" o "automatismo zombi".

En la lectura de su informe final, la fiscal ha sostenido que el acusado mató a Maialen porque esta le dejó claro que iba a abandonarlo de forma definitiva, algo que no pudo aceptar porque la consideraba "suya".

Además, la fiscal sostiene que J.R. tenía "la intención" de matar a la víctima cuando la acuchilló, y que actuó de forma "consciente y voluntaria". A su vez, mantiene que la hizo "sufrir especialmente" porque su hija de dos años, a la que después dejó abandonada en la habitación en la que se produjo el crimen, estaba presente en el momento en el que acuchilló a la víctima.

(Habrá ampliación)