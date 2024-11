Fundación BBK impulsa una iniciativa que facilita el acceso a la cultura de las personas en situación de vulnerabilidad

Entrará en funcionamiento en febrero de 2025 y trabajará con colectivos como personas sin hogar, migradas o privadas de libertad, entre otros

La Fundación BBK ha impulsado 'Gertu Kultura Bizkaia', una iniciativa que persigue facilitar el acceso a la cultura de las personas en situación de vulnerabilidad que cuenta con el respaldo de la Diputación Foral vizcaína y el Ayuntamiento de Bilbao

La nueva propuesta ha sido presentada este lunes en la Sala BBK de la Gran Vía de Bilbao por la responsable de Kultur Kabia, que promueve la iniciativa, Marta Font; la directora de la Obra Social de BBK, Nora Sarasola; el concejal de Cultura y Gobernanza del consistorio bilbaíno, Gonzalo Olabarria, y la directora general de Cultura de la institución foral, Begoña de Ibarra.

Conformada por una red de programadores, entrará en funcionamiento en febrero de 2025 y trabajará con distintos colectivos como personas sin hogar, migradas o privadas de libertad, enfermos crónicos y mayores, víctimas de adicciones o personas con discapacidad visual, auditiva, física o intelectual, entre otros.

Su objetivo, ha resumido la responsable de mediación de Gertu Kultura, Amaia Salaverria, es que todos ellos "puedan disfrutar de los beneficios" que aporta la cultura. "Genera ilusión y recuerdos felices; estimula emociones positivas; facilita relaciones y amistades; fomenta el sentimiento de integración y de participación activa en la vida ciudadana", ha precisado.

A ello ha añadido que la cultura "dignifica y contribuye al desarrollo de una vida plena y autónoma". Por eso, ha apostillado, "el proceso de escucha y respuesta a las necesidades específicas de los diferentes colectivos que Gertu Kultura lleva a cabo es vital".

ACTIVA EN GIPUZKOA

Activa en Gipuzkoa desde 2023, Gertu Kultura proviene de Apropa Cultura, programa iniciado por el Auditori de Barcelona hace 18 años y que, hoy en día, es una red inclusiva referente en varios territorios del Estado (conocida en castellano como Acerca Cultura).

En la actualidad, cuenta con casi 200 programadores culturales y más de 1.800 entidades sociales asociadas entre Cataluña, Madrid, las Islas Baleares y Gipuzkoa.

En este último territorio, ha logrado ya que 2.718 personas hayan participado en 230 experiencias culturales, "gracias a la colaboración de 35 programadores y 140 entidades sociales. Y la red sigue creciendo día a día", ha celebrado la responsable de Kultur Kabia, Marta Font.

Cuando la red esté operativa en Bizkaia, seguirá una dinámica "sencilla". De este modo, a través de la plataforma gratuita y accesible disponible en gertukultura.org, las entidades sociales que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad podrán reservar entradas para los colectivos a los que atienden. Entrarán en contacto directo con programadores culturales -públicos y privados-, que ofrecerán sus actividades habituales a precios simbólicos (de 0 a 3 euros).

ACCESIBILIDAD Y LECTURA FÁCIL

También se podrá consultar la accesibilidad de cada equipamiento cultural, disponer de información en lectura fácil o exponer las necesidades de los diferentes colectivos.

Asimismo, la web funciona ya como un repositorio de formación continua, con recursos sobre accesibilidad e inclusión social a través de las artes y la cultura, "puesto que el compromiso de Gertu Kultura es unir de forma estable y asesorar personalizadamente tanto a los agentes culturales como a los del tercer sector", ha recalcado la organización.

Por otro lado, la Fundación BBK ha querido también reseñar que esta "apuesta por la cultura inclusiva, accesible y verdaderamente transformadora en nuestro territorio" viene respaldada por la propia ciudadanía vizcaína.

Según su estudio 'El futuro de la cultura de Bizkaia', el 94,7% de la población está de acuerdo en que el acceso a la cultura de calidad es un derecho que se debe garantizar a todas las personas. El investigador en la Universidad de Deusto y Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense, Braulio Gómez Fortes, ha compartido los datos recogidos en este proceso de escucha a la sociedad en su conjunto y a la población vulnerable en particular, enmarcado en el programa 'Habitantes del futuro' de BBK.

MÁS DEL 90%

"Más del 90% de la ciudadanía coincide en que es muy necesario reducir la brecha de acceso a la cultura que excluye a las personas con menos recursos", ha detallado Gómez Fortes. La mayoría también cree que se deberían ofrecer precios especiales para colectivos desfavorecidos, e incluso muestra su disposición a pagar más si es necesario para apoyar el acceso de gente en riesgo de exclusión a los eventos culturales.

Los datos también demuestran que las personas más vulnerables no van a más eventos culturales por el precio y dos de cada tres declaran no asistir porque no se lo pueden permitir.