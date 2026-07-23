Fundación Stanpa y Tegor Group unen esfuerzos para promover el bienestar integral de las personas con cáncer

BILBAO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Stanpa, organización sin ánimo de lucro promovida por Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética), continúa ampliando la red de empresas comprometidas con el bienestar de las personas en tratamiento oncológico con la incorporación de Tegor Group como nuevo colaborador de la entidad.

Según ha destacado en un comunicado, esta alianza permitirá seguir fortaleciendo los programas de apoyo a personas con cáncer que realiza la Fundación.

Entre ellos, especialmente, 'Ponte guapa, te sentirás mejor', una iniciativa que contribuye a mejorar la autoestima, el bienestar emocional y la calidad de vida de las mujeres durante el tratamiento oncológico a través del cuidado de la piel y el maquillaje.

El programa ofrece talleres gratuitos de cuidado de la piel y maquillaje, impartidos por voluntarias profesionales de la cosmética, en más de 80 hospitales de toda la geografía española, apoyando a miles de personas con cáncer para afrontar con mayor confianza los efectos visibles de los tratamientos oncológicos actuales.

Con la incorporación de Tegor Group, Fundación Stanpa ha destacado que "avanza en la consolidación de una red de empresas comprometidas con la construcción de una sociedad más solidaria, en la que el bienestar emocional, la autoestima y el cuidado personal ocupan un lugar relevante dentro del proceso de recuperación de las personas con cáncer".

Tegor Group, compuesto por Tegor Labs, Bioespaña, Tegorder Cosmetics y ONC Dermatology, integra "ciencia, innovación y formulación avanzada, con el propósito de hacer el bienestar más accesible, humano y cercano" y se ha consolidado como "especialista en el ámbito de la salud holística, priorizando la prevención y la evidencia científica", han destacado desde Fundación Stanpa

Para Íñigo Ortega, director general de Tegor Group, esta colaboración supone "la oportunidad de trasladar a un proyecto de alto impacto social los valores que definen nuestra actividad: cercanía, innovación, sostenibilidad, rigor científico y cuidado de las personas".

"La incorporación de Tegor Group representa un paso más para seguir acercando el programa a un mayor número de personas que lo puedan necesitar. Compartimos una visión del bienestar que entiende el cuidado personal como una herramienta para mejorar la calidad de vida y acompañar a quienes atraviesan una enfermedad tan compleja como el cáncer", ha señalado María Muñoz de Benavides, directora de programas de la Fundación Stanpa.