Fundación Walk On Project celebra del 3 al 5 de octubre en Bilbao la VII edición de WOP Challenge y la XIII Estropatada

Mikel Renteria e Itziar Urtasun (centro), con representantes institucionales y empresariales que colaboran en el WOP Weekend en Bilbao - WALK ON PROJECT

La cita benéfica se completa con el XV WOP Festival de rock en la sala Stage Live y la excursión montañera del Gorbeia WOP Day el 12 de octubre

BILBAO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación The Walk On Project (WOP) ha presentado este martes la séptima edición de la WOP Challenge Bilbao-Bizkaia, la XV del WOP Festival y la XII Estropatada WOP, que tendrán lugar del 3 al 5 de octubre, en una edición que culminará el 12 de octubre con el Gorbeia WOP Day, todo ello con el foco en la recaudación de fondos destinados a la investigación de enfermedades neurodegenerativas.

En la rueda de prensa de presentación, que ha tenido lugar en la explanada del Museo Marítimo, han participado el director de The Walk On Project, Mikel Renteria, acompañado de la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun, y representantes de los patrocinadores.

La fundación busca sensibilizar, a través de sus distintas actividades, a favor de la ciencia y la investigación contra las enfermedades neurodegenerativas con eventos especiales y de trascendencia internacional que congregan, tal y como ha resaltado Renteria en la presentación, a "miles de personas a través de eventos de gran impacto en el mundo del deporte, la cultura y los valores".

Tal y como ha resaltado, hasta la fecha, la WOP Challenge Bilbao-Bizkaia WOP Challenge cuenta ya con cerca de 1.500 inscritos y "va camino de convertirse en un evento deportivo a relevos por equipos de referencia internacional".

Con un crecimiento "imparable" este año contará con 151 equipos inscritos y unos 1.500 participantes de varios países y de 22 provincias del Estado (30% mujeres y 70% hombres), ha explicado Renteria.

WOP Challenge recorre "algunos de los lugares más bellos de Bizkaia" y, al atravesar 36 municipios, supone "una oportunidad de turismo activo tanto para quienes participan como para sus muchos acompañantes".

Esta séptima edición cuenta con sus modalidades de running-trail (full y one day) y trekking, todas ellas a relevos por equipos en las que se vive una experiencia que va más allá de lo deportivo para convertirse en una aventura.

"Desde siempre, con un trabajo intenso desde que termina cada edición, buscamos el disfrute e incidimos en la seguridad en un evento que tiene una gran complejidad organizativa y despliegue de medios", ha añadido Mikel Renteria.

La atención durante el WOP Challenge Bilbao-Bizkaia es "continuada", con un centro de control permanente, geolocalización y seguimiento en vivo de cada participante. "La prueba ha generado ya un impacto turístico y de marca de territorio. Se ha convertido en un motor económico local, todo ello de manera transversal, con el fondo de sensibilización a favor de la ciencia y la investigación contra las enfermedades neurodegenerativas", ha apuntado Renteria.

La salida será en el Museo Guggenheim Bilbao y la meta de los corredores en el Itsasmuseum, en cuya explanada los participantes y acompañantes podrán vivir el domingo 5 de octubre una jornada completa de fiesta al coincidir con la Estropatada.

BIOPATOS

Como cada año, la Estropatada será uno de los eventos "más esperados y peculiares" de cuantos se celebran, ya que congrega a miles de personas desde su primera edición, celebrada en 2013.

Esta carrera en la Ría de Bilbao, con el lanzamiento desde el puente Euskalduna (13 horas), se desarrolla desde hace unos años con biopatos (los únicos patos del mundo que se fabrican con material de origen vegetal), y se ha convertido en un clásico y en una cita tradicional que sobresale en el calendario de actos en la villa.

Tal y como ha resaltado Renteria, "la Estropatada forma parte del imaginario colectivo de nuestro entorno y son muchas las familias que han crecido viviendo cada año esta cita".

En este sentido, ha subrayado que "se ha convertido en una fuente de recuerdos y nos emocionan las vivencias y el impacto que nos transmiten", ha proseguido Renteria, para añadir que la cita "volverá a ser el mejor plan con sorpresas, música, actuaciones, gastronomía, juegos para los más pequeños, puestos de venta, el concurso de Wopatones (empresas) y la propia carrera de patos".

Para participar en la Estropatada tan sólo se tiene que comprar un ticket que cuesta 5 euros en la web estropatada.com, en los Asuaberri de Bizkaia, en muchos hipermercados de Eroski y en El Corte Inglés de Bilbao.

El día del evento se lanzarán los patos con un chip geolocalizador en el cuello y desde la web se podrá ver en tiempo real en qué posición van los patos. Los primeros en entrar en la línea de meta se llevarán premios como un viaje al Caribe para dos personas, uso de un Toyota Corolla Touring Sport durante un año o cheques por valor de 400 y 300 euros, entre otros.

Todos los tickets tienen premio ya que, tras la carrera, si el pato no ha sido de los primeros en llegar a la meta, se puede canjear el ticket por una sorpresa.

WOP FESTIVAL Y GORBEIA WOP DAY

La fiesta se extiende más allá del VII WOP Challenge y de la XIII Estropatada, porque el mismo viernes día 3 se refuerza la cita con la celebración, en la sala Stage Live de Bilbao, de la XV edición de su WOP Festival, con un triple cartel que cuenta con las actuaciones previstas The Kleejoss Band, King Sapo y The Bo Derek's.

Todo terminará el siguiente fin de semana, el 12 de octubre, con el Gorbeia WOP Day 2025. Esta subida al Gorbeia tiene lugar en torno al 13 de octubre que fue la fecha cuando, tal y como ha recordado Renteria, "a nuestro hijo Jon le diagnosticaron una de estas enfermedades neurodegenerativas y, por eso, como todos los años, subimos al Gorbeia y renovamos nuestra promesa de seguir luchando día a día y paso a paso para perseguir nuestro sueño: acabar con estas enfermedades lo antes posible".