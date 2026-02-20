El funicular de Larreineta celebra su centenario con un libro ilustrado, un cómic y visitas guiadas

Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Trapagaran firman un convenio para celebrar el centenario del funicular de Larreineta. - IREKIA

BILBAO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento vizcaíno de Trapagaran han firmado un convenio de colaboración para celebrar el centenario del funicular de Larreineta, que incluirá en los próximos meses la publicación de un libro ilustrado, un cómic y visitas guiadas, entre otras actividades.

El acuerdo entre ambas instituciones tiene como objetivo "celebrar los cien años de historia del funicular de Larreineta y rendir homenaje al poder transformador que ha tenido este medio de transporte único en Europa en el desarrollo económico y social de la zona".

La consejera de Movilidad Sostenible y presidenta de Euskotren (operador del funicular), Susana García Chueca, y el alcalde de Trapagaran, Miguel Ángel Gómez Viar, junto con el director general de Euskotren, Javier Seoane, han participado este viernes en el acto de firma del convenio en la estación de La Escontrilla.

Euskotren financiará estas iniciativas con 100.000 euros, mientras que el Ayuntamiento de Trapagaran aportará otros 10.000 euros. Con estas actividades, se buscará "poner en valor el carácter histórico y transformador del este medio de transporte, único en Europa por su plataforma horizontal".

Sus específicas características constructivas, han explicado desde el Ejecutivo y el Ayuntamiento, "vinieron a transformar la vida minera y social de La Arboleda y Trapagaran", lo que ha convertido al funicular en "un símbolo del patrimonio industrial vasco" (declarado Bien de Interés Cultural en 2014).

El funicular ha pasado de servir como medio para subir a los mineros y transportar el mineral de hierro desde la explotación de La Arboleda a las fábricas a, una vez "descarbonizada" la zona, posibilitar el acceso a una zona verde "con grandes espacios de ocio y esparcimiento".

En palabras de Susana García Chueca, "la celebración del centenario es un homenaje a la historia, a la vigencia contemporánea y a un trayecto de futuro, en un ejemplo claro de tránsito posible desde una economía altamente contaminante, como era el carbón, a otra de tipo sostenible y limpia", en línea con el Pacto Verde Europeo de neutralidad climática en 2050.

El alcalde de Trapagaran, por su parte, ha resaltado que "fruto de la colaboración interinstitucional, el Funicular de Larreineta, que es el icono que mejor define nuestro pueblo, va a sufrir un importante cambio para mejorarlo, adaptarlo y ponerlo aún más en valor".

La importancia del funicular será destacada a lo largo de este 2026 en la edición de un libro ilustrado -coordinado por el director del Museo de Euskotren, Juanjo Olaizola, e ilustrado por la diseñadora local Amaia Ballesteros-, en diversas charlas divulgativas, en actos lúdicos y festivos y con la mejora de los actuales espacios expositivos.

Con la intención de llegar al público infantil y juvenil, se editará también un cómic y se organizarán visitas guiadas para centros escolares. Asimismo, como homenaje al funicular, se emitirá un sello de Correos y un Cupón de la ONCE, Los actos del centenario se cerrarán con "una conmemoración pública" en septiembre.

CABINAS RENOVADAS

En el año de su centenario, el funicular de Larreineta estrenará también cabinas renovadas. Su reforma ya está en marcha y tiene por objetivo "dotar de un mayor confort y comodidad en el viaje, tanto para personas viajeras como para el personal de Euskotren, de manera que se pueda seguir ofreciendo un transporte público de calidad para residentes en Larreineta y La Arboleda y para visitantes, como se viene haciendo ininterrumpidamente desde hace cien años", ha explicado el Gobierno Vasco.

Para que el servicio del funicular no se interrumpiera durante los trabajos, Euskotren ha aplicado "una novedosa solución técnica" que consiste en sustituir la primera cabina que se ha llevado al taller por un contenedor marítimo modificado, con lunas frontales y acondicionado con un puesto de conducción "plenamente funcional" para que se pueda supervisar el trayecto y actuar en caso de que fuera necesario.

Este contenedor no transporta personas viajeras, por lo que el funicular funciona desde finales de la semana pasada con una sola cabina y un horario modificado de forma transitoria mientras duren los trabajos.

En días laborables se está ofreciendo frecuencia de 60 minutos la mayor parte del día, aunque en aquellas franjas horarias donde se incrementa la utilización se realiza el servicio cada 40 minutos. Para los fines de semana se ha diseñado también un servicio "adaptado a las necesidades de las personas usuarias".

En el caso de que en algún momento se produzca un incremento concreto de la demanda, se prevé reforzar con servicios adicionales de autobús o taxi.