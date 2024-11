Garamendi no entiende la medida de permisos de Díaz y que plantee "escudos sociales a costa de empresas arruinadas"

BILBAO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que no entiende la medida sobre permisos retribuidos anunciada por la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ni que plantee "escudos sociales a costa de empresas arruinadas".

El presidente de la patronal española ha participado, junto a la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, y la de Cebek, Carolina Pérez Toledo, en una concentración de 10 minutos en Bilbao en solidaridad con las víctimas de las graves consecuencias causadas por la DANA.

Al termino del acto, Garamendi se ha referido al anuncio de Yolanda Díaz sobre la concesión de un permiso laboral retribuido del 100% del salario para los trabajadores afectados por la DANA que no puedan asistir a su puesto de trabajo por el cuidado de familiares, problemas de movilidad o dificultades de conectividad para teletrabajar.

En este sentido, ha dicho no entender a "la gente que aprovecha esto para soltar medidas que ni están pactadas ni se conocen, ni nada", en referencia al Ministerio de Trabajo y a la propuesta sobre el permiso retribuido. "En el Covid podía tenía tener sentido, pero ahora si no hay empresas, si no hay nada", ha remarcado.

Además, Antonio Garamendi ha reiterado que no se entiende que, por hacer política, "se planteen escudos sociales a costa de empresas que están arruinadas".

El dirigente empresarial ha querido enviar un recuerdo a todos los afectados por la "tragedia en Valencia y también Castilla la Mancha". Según ha precisado, las empresas "se han quedado arrolladas" y, tras indicar que "esto no es el Covid", ha asegurado que se está en un "momento muy delicado".

Garamendi ha llamado a la unidad, porque "aquí no sobra nadie" y ha pedido a la clase política "que deje de hacer política" para estar "todos a una".

(Habrá ampliación)