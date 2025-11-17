Garmendia inaugura la muestra 'Crecer en el miedo' para concienciar de los efectos en menores de la violencia machista

La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, inaugura la exposición al aire libre 'Crecer con miedo' - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EL PAÍS VASCO

VITORIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha inaugurado este lunes en el Paseo Fray Francisco de Vitoria-Gasteiz la exposición al aire libre 'Crecer en el miedo' que busca concienciar a la sociedad sobre los efectos de la violencia machista en los menores. La exposición, que permanecerá hasta el 28 de noviembre, recoge 30 dibujos de hijos e hijas de víctimas de esta violencia vivida en su entorno familiar, recogidos por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.

Garmendia ha estado acompañada en la inauguración de la subdelegada del Gobierno en Álava, Mar Dabán, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ana López Uralde, y la impulsora de la exposición, Rosa Monteserín, en representación de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.

"Esta exposición supone un hito importante dentro de la campaña Otoño Morado que esta Delegación del Gobierno puso en marcha hace unos meses para concienciar a la ciudadanía en la lucha contra la violencia contra las mujeres", ha subrayado la delegada del Gobierno.

El objetivo que se busca con este exposición es, tal como ha explicado, "concienciar sobre los efectos de la violencia de género en los menores, esas otras víctimas del machismo que con frecuencia permanecen invisibles".

La exposición muestra la realidad de la infancia marcada por la violencia y pretende abrir un espacio de reflexión y sensibilización social. Marisol Garmendia ha recordado que son ya 36 las mujeres asesinadas en 2025 a manos de su pareja o expareja en España y 1.331 desde 2003. "Estos crímenes dejan terribles secuelas", ha remarcado.

NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS

Desde 2013, han sido 65 los niños y niñas asesinados por violencia de género contra su madre, y 486 los que han quedado huérfanos en el Estado. "El asesinato de mujeres por el solo hecho de serlo, es una lacra que persiste en nuestra sociedad y tenemos que aunar todos los esfuerzos posibles desde las instituciones y también incidiendo en la educación de los más jóvenes para atajarlo", ha considerado.

Además de esta exposición, la campaña Otoño Morado diseñada por la Delegación del Gobierno de España en Euskadi para este año ha incluido la proyección de dos cortometrajes producidos y dirigidos por Mabel Lozano en Bilbao, las ponencias ofrecidas por la periodista Macarena Baena en los campus de Deusto de la capital vizcaína y San Sebastián, una mesa redonda sobre la Trata de mujeres y niñas en Vitoria, y culminará con la entrega de los Reconocimientos Menina este miércoles día 19 en el Aquarium donostiarra.

Garmendia ha señalado que todas estas iniciativas "intentan ayudar a que la población tome conciencia de la enorme magnitud de esta lacra que compromete los valores y la convivencia de nuestra sociedad".

La inauguración ha contado también con la presencia de representantes de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. La impulsora de la exposición, Rosa Monteserín, ha resaltado que, con esta exposición, quieren "recordar la necesidad de intervenir con los hijos e hijas de las mujeres que sufren violencia de género, para reducir el daño que esta deja en ellos y para evitar que se perpetúe en las siguientes generaciones".