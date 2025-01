Garmendia subraya el trabajo "coordinado" de Gobierno central y vasco para dar "seguridad jurídica" a las transferencias

Resalta que el despliegue de la Ertzaintza en puertos para labores de seguridad ciudadana no afectará a las funciones de la Guardia Civil

VITORIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha destacado que los grupos técnicos del Gobierno central y vasco están trabajando "de una manera intensa" para llevar a cabo las transferencias acordadas, y tras subrayar que la autorización de permisos de trabajo para las personas extranjeras, "se resolverá en breve", ha puesto en valor el trabajo que se está realizando para "transferir, pero además con seguridad jurídica". "No hacemos nada con transferir deprisa y corriendo, sin los debidos informes jurídicos, para que luego lleguen los recursos y esas transferencias se paralicen", ha señalado.

En una rueda de prensa celebrada en la Delegación del Gobierno Vasco, en Vitoria-Gasteiz, Garmendia ha sido preguntada por la marcha del calendario de transferencias acordado entre el Gobierno central y el vasco, y sobre el acuerdo alcanzado en la Junta de Seguridad el pasado mes de julio por el que la Ertzaintza asume funciones, en el marco de sus competencias, en aeropuertos y puertos.

Garmendia ha subrayado que "el compromiso del Gobierno de España y del presidente Sánchez es muy claro respecto a las transferencias y al acuerdo que adoptaron tanto el presidente como el lehendakari, Imanol Pradales".

"Hay un calendario; los grupos técnicos de trabajo están trabajando de una manera intensa para llevar a cabo esas transferencias y evidentemente se está trabajando a muy buen ritmo para transferir las que quedan pendientes", ha añadido.

Preguntada por la autorización de permisos de trabajo para las personas extranjeras, Garmendia ha afirmado que "se resolverá en breve" y ha puesto en valor el trabajo que se está realizando para "transferir, pero además con seguridad jurídica". "No hacemos nada con transferir deprisa y corriendo, sin los debidos informes jurídicos, para que luego vengan los recursos y esas transferencias se paralicen", ha señalado.

En ese sentido, ha resaltado que "los grupos técnicos están trabajando muy bien, de una manera muy coordinada y muy comprometidos, para que las transferencias se realicen de la mejor manera posible y con la mayor seguridad jurídica posible".

Respecto al acuerdo alcanzado en la Junta de Seguridad el pasado mes de julio en el que se acordó que las labores policiales de la Ertzaintza se extendieran a la zona de servicio de aeropuertos y puertos, incluida la lámina de agua, la delegada del Gobierno ha defendido que "no se están duplicando competencias".

Asimismo, ha recordado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya informó de que "los efectivos de la Guardia Civil no van a reducirse, ni en los puertos, ni en los aeropuertos".

"Lo que hay es un acuerdo de Junta de Seguridad, en la que la Ertzaintza cumple sus funciones de policía autonómica, y tiene que velar por la seguridad ciudadana, y se considera que, tanto los puertos como los aeropuertos, son espacios propios, como cualquier calle, cualquier plaza, en la que la competencia de la seguridad ciudadana, tiene que correr a cargo de la Ertzaintza. Y eso es lo que va a pasar en los puertos y en los aeropuertos en segunda fase", ha explicado.

LABORES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Por ello, ha insistido en que "la Guardia Civil va a seguir allí realizando sus funciones, al igual que la Policía Nacional va a desempeñar las suyas, y lo que la Ertzaintza va a realizar son labores de seguridad ciudadana".

"Hay un organismo de coordinación policial para que no haya ningún problema, y eso es lo que va a pasar. La Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen sus competencias, y lo que despliega la Ertzaintza son efectivos para garantizar la seguridad ciudadana, como corresponde a sus atribuciones de policía autonómica", ha subrayado.

Como ejemplo ha puesto un robo de una maleta. "Hasta ahora, es verdad que la Ertzaintza estaba allí, pero no estaba muy claro quién lo tenía que hacer. Ahora no hay ninguna duda. Si se produce dentro del ámbito del puerto, es la Ertzaintza la que tiene que hacer todo, la Guardia Civil no está para eso, está para otras cosas. Ahora, va a ser competencia exclusiva como seguridad ciudadana de la Ertzaintza en los puertos y en los aeropuertos también", ha insistido.

Por ello, ha subrayado que "lo que se refuerza es la seguridad ciudadana en estas infraestructuras, que pasa a ser competencia exclusiva de la Ertzaintza".

Sobre la fecha de este despliegue, Garmendia ha señalado que "la decisión está tomada y va a ser en los puertos y en los aeropuertos" y ha recordado que el próximo 3 de febrero, el Puerto de Bilbao va a ser el primero donde se hará efectivo ese despliegue.

En la rueda de prensa también ha participado en general de la Guardia Civil, Jose Antonio Mingorance, quien ha destacado que el acuerdo de la Junta de Seguridad se ha "ido concretando" a través de otras reuniones posteriores.

"NO AFECTA A FUNCIONES DE GUARDIA CIVIL"

Además, ha recordado que las funciones de la Guardia Civil son las de custodia policial de los puertos, en este caso, porque aeropuertos todavía no se va a hacer cargo la Ertzaintza, por lo que, "en la práctica, no va a afectar para nada a la función que viene desarrollando la Guardia Civil".

"Las mismas funciones que venía desarrollando de custodia policial, de resguardo fiscal y de guardia de fronteras. Se van a seguir realizando con el mismo catálogo que veníamos realizando", ha señalado.

Según ha detallado, "lo que asume ahora la Ertzaintza, con la instrucción de diligencia, es la seguridad ciudadana dentro de los puertos, para lo que desplegará el dimensionamiento que ellos estimen oportuno, tanto en tierra como en la lámina de agua". "Pero lo que afecta a Guardia Civil, prácticamente nada", ha insistido

Preguntado sobre qué cambia con el acuerdo de la Junta de Seguridad, Mingorance ha afirmado que "prácticamente nada", ya que la custodia policial sigue siendo competencia de la Guardia Civil, mientras que el resto de la seguridad ciudadana y las diligencias, lo realizará la Ertzaintza que "venía haciéndolo, pero ahora ya en forma de derecho".

Respecto a las críticas de los sindicatos de la Ertzaintza que denuncian que no disponen de efectivos ni medios para asumir el control de la lámina de agua, el general de la Guardia Civil ha explicado que la Ertzaintza ya tiene desplegadas embarcaciones en los Puertos de Bilbao y Pasaia.

No obstante, ha recordado que "el deber de coordinación y colaboración entre Fuerzas y Cuerpos de seguridad obliga a la Guardia Civil a que, si en un momento dado la Ertzaintza necesita apoyo, se le apoyará, y lo mismo al contrario". "En cualquier dispositivo policial, cuando nosotros hemos necesitado apoyo, bien de Policía Nacional o de la Ertzaintza, nunca ha habido ningún problema en ese sentido", ha concluido.