Garrido (Podemos): "No hay duda sobre lo ocurrido en el bombardeo de Gernika y las responsabilidades"

BILBAO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Ahal Dugu y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido, ha considerado que no hay "ninguna duda" sobre lo ocurrido en el bombardeo de Gernika, del que hoy se cumplen 85 años, así como de las responsabilidades.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Garrido se ha referido a la solicitud de un acto de desagravio por parte del actual Gobierno de España en relación al bombardeo de Gernika por la Legión Cóndor del Ejército alemán y fascistas italianos, y ha dicho, por la parte que "le toca", que no siente que el Gobierno "no haya hecho nada", y ha asegurado que "no hay ninguna duda sobre lo que pasé en el bombardeo y las responsabilidades".

A su entender, la petición de un acto de desagravio "parece que es una exigencia que forma parte más de una escenografía o de una manera de querer posicionar al otro en otro lado que no está".

"Este tipo de cuestiones no me gustan mucho, creo que es una efeméride triste de la que todos nos tenemos que acordar y, sobre todo, sacar aprendizajes de lo que sucedió en Gernika", ha afirmado.