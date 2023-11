Las 'Geografías del amor' será el tema del festival de las letras Literaktum de San Sebastián este año

SAN SEBASTIÁN, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las 'Geografías del amor' será el tema de la edición de este año del festival de las letras de San Sebastián, Literaktum, que se celebrará del 13 al 26 de noviembre.

La edición 2023 de Literaktum se ha presentado este martes en rueda de prensa en la capital guipuzcoana por el concejal donostiarra de Cultura, Jon Insausti, y los representantes de Donostia Kultura Arantxa Urkia y Jon Aizpurua.

Según han explicado "que el amor ha sido tema central en la literatura y Literaktum quiere abordar diversos aspectos". Para ello, creadores hablarán "del primer amor, de las nuevas relaciones amorosas, de las nuevas formas de amar, de la amistad", han apuntado.

Al hilo del tema, se reunirán en Literaktum, Antonio Muñoz Molina, Ray Loriga, o Marta Jiménez. También Alejandro Gándara, Máximo Huerta y Patxi Zubizarreta, que hablarán de las características y de la importancia de los amores que centran sus últimos trabajos.

Ramón Andrés, Gioconda Belli y la autora germana Antje Rávic Strubel serán otras de las invitadas al festival. Jacobo Bergareche

estará en la librería Zubieta-TROA y Nerea Balda en Elkar Aretoa, en una nueva colaboración con el Gremio de Libreros de Gipuzkoa.

Además, se conmemorarán el 15 aniversario del fallecimiento del gran creador Mikel Laboa, los 150 años de la publicación de 'La vuelta al mundo en 80 días' de Julio Verne y los 20 años de la Asociación de Ilustradores/as Euskal Irudigileak.

También habrá una muestra basada en el cómic 'Surflaria', una mesa redonda sobre la reescritura de cuentos en la literatura infantil centrará una mesa redonda, un homenaje a Patri Urkizu y los

Premios Literarios Kutxa Ciudad de Irun.

Asimismo, el festival ofrecerá obras de teatro, actuaciones literarias musicadas, y un concurso de ilustración en torno a

'Las aventuras de Onin' dentro de Literaktum Txikia.

FECHAS

De este modo, el 13 Noviembre Gioconda Belli presentará 'El país de las mujeres' a las siete de la tarde en Ernest Lluch; el 14 Máximo Huerta hará lo propio a la misma hora con 'Adiós pequeño' en Tomasene y Jacobo Bergareche presentará 'Las despedidas', también a las siete, en la librería Troa.

Además, Antje Rávic presentará 'Mujer azul' a las siete en Ernet Lluch. El día 15 Noviembre Antonio Muñoz Molina presentará 'No te veré morir' en el teatro Principal a las siete de la tarde y el 16 de noviembre Marta Jiménez presentará 'No todo el mundo' a las siete en San Telmo.

Ese mismo día, también a las siete', estarán en 'Poesia(k) eta maitasuna(k)' en el centro cultural Okendo Blanca Llum Vidal y Castillo Suarez. El día 17 de noviembre tendrá lugar a las siete en Ernest Lluch la mesa redonda 'Literatura infantil, ¿cambiamos el cuento?'.

El día 20 a las siete también en la sala Club del Victoria Eugenia Patxi Zubizarreta presentará 'Loak ezkutatzen duena' y Alejandro Gándara 'Primer amor' en Okendo. El día 21 habrá un encuentro con Ramón Andrés sobre 'La alerta amorosa' a las siete en el Convento Santa Teresa y el día 22 otro con Ray Loria en Kutxa Kluba de Tabakalera. El 23 Noviembre Nerea Balda presentará a las siete 'Azpimarrak' en Elkar y el 24 a las siete en la sala Club se homenajeará a Patri Urkizu.

ACTIVIDADES ESPECIALES

Además, el día 13 de noviembre a las siete habrá una tertulia en Intxaurrondo con Uxue Alberdi y Susanna Martín; el 16 un videoforum en el que se proyectará 'Call me by your name' de Luca Guadagnino y el 17 habrá una sesión de literatura musicada, en el mismo recinto y a la misma hora.

El 18 se ofrecerá Radioteatro en el centenario de Italo Calvino con Inko Martín en Tomasene a las siete y el 19 Hika Teatroa pondrá en escena 'Toto' en Lugaritz a la misma hora. El día 21 habrá un recital de cuentos en la sala Club a las siete y el 22 un coloquio sobre la obra gráfica 'Ni komiki bat naiz! Mikel Laboa iruditan' con los autores Unai Iturriaga, Hakaitz Cano y Joseba Larretxe a las siete en Okendo.

El día 23 Arriaga Antzokia y Teatro Español ofrecerán la obra de teatro 'La lucha por la vida' en el Victoria Eugenia a las 19.30 horas e Intxaurrondo acogerá a las siete una proyección de cortometrajes.

El día 24 habrá una tertulia literaria a las 19.30 horas sobre Julio Verne en la Cofradía Vasca de Gastronomía y una cena literaria en la Cofradía Vasca de Gastronomía, entre otras actividades.