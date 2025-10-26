Gernika-Lumo celebrará el día 27 el "Último Lunes de Gernika" con 310 puestos y un programa cultural y deportivo

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gernika-Lumo celebrará el "Último Lunes de Gernika" este 27 de octubre, en el que se darán cita 310 puestos y se celebrarán diversas actividades culturales, deportivas y concursos.

La programación de la feria se ha presentado este viernes en el consistorio de la villa foral vizcaína donde se ha destacado, como una de las novedades, que cada puesto tendrá un código QR que enlazará a un plano con la ubicación exacta de cada productor.

Las casetas de artesanía serán los más numerosos, con 56 expositores, seguidos por los de pan y pastel vasco (42), quesos (38), y otros 25 dedicados a actividades varias. Además, habrá 14 de miel, 16 de txakoli, 16 de hortalizas, siete de conservas, once de maquinaria agrícola, ocho de patés, cinco de rosquillas, siete de sidra y uno de plantas ornamentales.

La mayoría de los puestos se instalarán en calle Artekale (66), mientras que Pasealeku acogerá 56, San Juan 32, Domingo Alegría 20, Alhóndiga dos, San Juan Ibarra 21, Juan Calzada 30, Industria 40 y Ocho de enero 20. Las ocho txosnas se distribuirán en Plaza de los Fueros, Pasealeku, Saraspe, Adolfo Urioste y Ciutat de Berga.

Otra de las novedades de esta edición es la incorporación de un frontón virtual, "una experiencia inmersiva que permitirá simular la práctica de la cesta punta, acercando esta tradición deportiva al público de una forma lúdica y tecnológica", han explicado desde el consistorio.

El concejal de Ferias y Mercados, Iñaki Gorroño, ha expresado que la feria agrícola "se ha consolidado como una de las más destacadas de Euskadi y una oportunidad única para conocer y apoyar a nuestros productores locales", a la vez que espera la visita de "miles" de personas.

Durante la jornada se celebrará un concurso en las secciones de hortalizas, frutas, plantas ornamentales, txakolí, miel y queso, con un jurado formado por técnicos especializados y representantes de Bizkaimendi, la Diputación y la Denominación de Origen.

Entre las actividades culturales, el consistorio ha destacado las exhibiciones de bertsolaris (Sebastián Lizaso, Andoni Egaña y Onintza Enbeita), y en el ámbito deportivo, los partidos de cesta punta en el Jai Alai, dentro de las Winter Series, con encuentros el lunes 27 a las 18.00 horas.

La feria contará con un plan de seguridad integral coordinado con bomberos, Cruz Roja, Osakidetza, policía municipal, Brigada Municipal y Ertzaintza, e incluye medidas frente a incendios en txosnas, lesiones y emergencias médicas.

Cada instalación de gas ha sido revisada y se ubicarán ambulancias y extintores en puntos estratégicos, además de un Puesto de Mando Avanzado con 12 voluntarios de Cruz Roja, 38 agentes de la Ertzaintza, 17 policías municipales, 15 empleados del Ayuntamiento y personal de bomberos, han detallado.

Para acudir, el Ayuntamiento recomienda el uso de transporte público, pero ha informado que habrá estacionamientos señalizados para quienes opten por vehículo propio. Las calles San Juan (de Artekale a D. Tello), Artekale, Juan Calzada (hasta plaza Saraspe) y Adolfo Urioste estarán cerradas al tráfico, habilitándose desvíos por San Juan y la subida al ambulatorio.