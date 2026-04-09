El gimnasio del Polideportivo Gasca reabre este viernes tras las obras de renovación y mejora del equipamiento

El gimnasio del Polideportivo Gasca reabre este viernes tras las obras de renovación - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

SAN SEBASTIÁN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gimnasio del Polideportivo Jose Antonio Gasca de San Sebastián abre este viernes sus puertas tras la finalización de las obras de reforma del espacio y mejora del equipamiento. La actuación ha permitido modernizar estas instalaciones municipales, con una superficie de 195 m2, con el objetivo de ofrecer "un servicio de mayor calidad" a las personas usuarias.

Las obras han incluido la renovación de suelos y paredes, así como la ampliación y actualización de la dotación de máquinas y otros elementos de entrenamiento. Asimismo, se ha llevado a cabo una reordenación de los diferentes espacios, incorporando nuevas zonas y mejorando la funcionalidad del conjunto, según han detallado desde el Ayuntamiento donostiarra.

Entre las principales mejoras, se ha mantenido la zona de peso libre, ahora equipada con material renovado, y se ha ampliado la zona de cardio con la incorporación de nuevas máquinas como elíptica, remoergómetro y bicicletas Keiser.

Además, se han creado dos nuevas áreas: una zona con nueve máquinas de fuerza guiadas y un espacio específico para entrenamiento funcional. Estas actuaciones han supuesto una inversión de 21.000 euros.

El concejal de Deportes, Iñaki Gabarain, ha destacado que esta renovación "responde al compromiso de mejorar de forma continua las instalaciones deportivas municipales y adaptarlas a las nuevas demandas de la ciudadanía".

En este sentido, Gabarain ha subrayado que "los gimnasios son uno de los servicios que más ha crecido en uso en los últimos años, por lo que es fundamental seguir ampliando y actualizando la oferta". "Con actuaciones como la de Gasca seguimos reforzando una red de equipamientos que ya supera los 5.000 metros cuadrados destinados a gimnasio, apostando por espacios más modernos, accesibles y versátiles, ha añadido.

Donostia Kirola continúa avanzando en su estrategia de ampliación y renovación de la red de gimnasios deportivos municipales. Actualmente, siguen en marcha otros proyectos como la ampliación del gimnasio de Altza y la construcción de un nuevo gimnasio en el Miniestadio.