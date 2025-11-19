Gipuzkoa instalará 15 sistemas 'antikamikazes' en la N-1 en el marco de un proyecto europeo

SAN SEBASTIÁN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gipuzkoa instalará 15 sistemas 'antikamikazes', para detectar vehículos que circulen en sentido contrario, en la carreteras N-1, entre Idiazabal y Lasarte-Oria, en el marco del proyecto europeo Scale, para el despliegue de servicios de sistemas de transporte inteligente cooperativos (C-ITS) en las carreteras europeas. La Diputación recibirá 663.500 euros para el desarrollo de su parte, que incluye también la instalación de 50 nuevas balizas en esa vía y en la A-15.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno foral de esta semana, la portavoz foral, Irune Berasaluze, ha dado cuenta de la aprobación del consorcio que forman la institución foral y las entidades asociadas para el desarrollo de este proyecto europeo.

El consorcio está integrado por 68 participantes, entre expertos académicos, socios industriales y gestores de redes viarias, y se enmarca en la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Unión Europea.

Scale contempla la puesta en marcha de cuatro pilotos en Europa -Italia, Austria, Francia y el Estado español- y Gipuzkoa forma parte del piloto estatal.

El proyecto prevé en su desarrollo la instalación de 50 nuevas balizas C-ITS en la N-I y A-15 en Gipuzkoa. Además, en la N-I se sumará una red de detección de vehículos en sentido contrario, con 15 sistemas distribuidos estratégicamente a lo largo del corredor entre Idiazabal y Lasarte-Oria.

Los dispositivos del sistema incorporan cámaras de radar 3D, sistemas de inteligencia artificial y reconocimiento de vehículos y matrículas. "Además, se integran con los centros de control viario y con los paneles informativos de alerta", ha indicado la portavoz foral que ha destacado que, gracias a ello, "los sistemas pueden comunicarse con vehículos habilitados o con las aplicaciones móviles y están conectados con el 112 y la Ertzaintza para ofrecer respuestas inmediatas y coordinadas ante situaciones de riesgo".

La Unión Europea financia el 50% de este programa, cuyo presupuesto global asciende a 80 millones de euros. En el caso de Gipuzkoa, la Diputación recibirá 663.500 euros para el desarrollo de su parte.

Berasaluze ha adelantado que "la redacción del proyecto técnico se culminará en las próximas semanas y la instalación y puesta en marcha de estos nuevos sistemas se llevará a cabo a partir del próximo otoño".