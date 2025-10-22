El Gobierno alavés reitera que "no puede impedir" la participación de los equipos israelíes en Vitoria-Gasteiz

Advierte de las "consecuencias contractuales y económicas" que tendría para la propia Diputación alavesa

VITORIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Foral de Álava (PNV-PSE) ha reiterado que "no puede impedir" la participación de los equipos de baloncesto israelíes en los partidos de la Euroliga que se celebren en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz, y ha advertido de "las consecuencias contractuales y económicas" que tendría la prohibición del uso del recinto deportivo para la propia Diputación alavesa.

El Pleno de las Juntas Generales de Álava ha rechazado una enmienda transaccional de EH Bildu y Elkarrekin Araba a una propuesta original de Elkarrekin, en la que demandaban la prohibición de la utilización del pabellón de titularidad foral para la participación de los equipos israelíes de baloncesto Maccabi y Hapoel Tel Aviv en la Euroliga 2025-2026.

La iniciativa ha contado con la negativa del PNV, PSE-EE, PP y Vox, y el voto favorable de los grupos proponentes en el pleno celebrado este miércoles en Vitoria-Gasteiz, donde tampoco han salido adelante las propuestas del Gobierno Foral y del PP, por no contar con la mayoría suficiente.

El portavoz del PNV, Iñaki Ruiz de Galarreta, ha recordado que "ni el Baskonia ni la Diputación tiene capacidad para llevar a cabo esta exclusión porque quien toma las decisiones son los gobiernos de los estados y las organizaciones deportivas internacionales".

"La Diputación no tiene el uso del Buesa Arena. Es verdad que es propietaria, pero no tiene el uso ni ninguna posibilidad legal para cerrar con llave el pabellón", ha remarcado.

El juntero del PSE-EE Alain Coloma también ha explicado que la Diputación Foral de Álava "no tiene posibilidad legal alguna de impedir la celebración de un partido de Euroliga en el Buesa Arena", ya que "el uso del pabellón está cedido", ni "puede cerrar las puertas ni condicionar competiciones que dependen de organismos internacionales".

En este sentido, ha señalado que, "quien firmara ese cierre podría prevaricar y sería posible la expulsión del club por haber actuado sus instituciones por cuenta y riesgo, y de cuyas consecuencias contractuales y económicas sería responsable también la Diputación". "Por muy frustrante que sea, esa es la realidad jurídica más allá de nuestros deseos", ha añadido.

"DELITOS DE ODIO"

Por su parte, el portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, ha demandado que la Diputación Foral "se oponga rotundamente a la utilización del pabellón de titularidad foral Fernando Buesa Arena, porque es público, a la apertura para la celebración de cualquier tipo de eventos que impliquen, impulsen o fomenten delitos de odio o contra los derechos humanos fundamentales".

Rodríguez ha acusado al Gobierno Foral de "mirar hacia otro lado" frente al "clamor" expresado por la sociedad alavesa, ha recriminado el "agravio comparativo" entre los equipos rusos e israelíes y ha demandado que "el Baskonia solicite la expulsión de los equipos israelíes en el seno de la Euroliga".

El procurador de EH Bildu Félix González ha recordado las pasadas movilizaciones en Euskadi que piden que "las instituciones alcen la voz y hagan todo lo posible para parar el genocidio". "Los alaveses lo tenemos claro, no queremos que Maccabi y Hapoel jueguen partidos en Álava", ha apostillado.

"Las Juntas Generales de Álava tienen que manifestar claramente que no quieren que el Maccabi y el Hapoel jueguen en el Buesa Arena, la Diputación tiene que hacer todo lo que esté en su mano para impedirlo y los jugadores del Baskonia deberían renunciar a jugar", ha reclamado, para argumentar que "hay un precedente del papel que jugaron equipos y jugadoras ante el 'apartheid' sudafricano".

"EL DEPORTE UNE"

Por su lado, el juntero del PP Luis Sautu ha defendido que "un partido de baloncesto o de cualquier otro deporte no es un evento que implique, impulse o fomente delitos de odio contra los derechos humanos fundamentales, sino que sirve para unir a las personas y no dividirlas".

"El jugar un partido de baloncesto no es ninguna provocación social, ni el blanqueamiento de las acciones realizadas por el Estado israelí. La Diputación no puede prohibir la utilización del Buesa Arena por parte del Baskonia, ya que un partido de baloncesto no es ningún blanqueamiento. Nada tiene que ver una cosa con la otra, por mucho que ustedes se empeñen en manipularlo y en unirlo", ha sentenciado.

Por último, el juntero de Vox Jonathan Romero ha reafirmado que la Diputación "no puede decidir quién juega o no en una competición europea, ni puede interferir en los contratos de un club privado como el Baskonia". "Ni las Juntas Generales son la ONU, ni la Diputación es el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni el señor Rodríguez es el alto comisionado para la paz en Oriente Medio", ha añadido.