El Gobierno Vasco por cerrada la negociación presupuestaria con EH Bildu tras rechazar la coalición su última propuesta

BILBAO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo da por cerrada la negociación sobre los presupuestos para 2025 que mantenía con EH Bildu durante las últimas semanas, tras rechazar esta madrugada la coalición soberanista la última propuesta realizada por el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou.

En una entrevista concedida a Euskadi Irrartia, recogida por Europa Press, Zupiria ha señalado que la negociación se da por rota tras mantener siete reuniones con EH Bildu y presentrarle cinco propuestas diferentes.

Así, ha explicado que d'Anjou presentó la última propuesta el miércoles por la tarde y que la formación soberanista ha respondido de madrugada, "no aceptando la última propuesta realizada por el Gobierno Vasco", por lo que "no es viable y no va a haber acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu".

En todo caso, Zupiria ha indicado el Ejecutivo "ha identificado" las propuestas realizadas por cada grupo de la oposición en las conversaciones mantenidas, y que los grupos parlamentarios de PNV y PSE-EE presentarán "varias enmiendas sobre las cuestiones planteadas en esas conversaciones y reuniones".

(Habrá ampliación)