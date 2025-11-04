Gobierno Vasco acoge con "prudencia" los datos de octubre en Euskadi ante el "leve" incremento de parados

BILBAO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha acogido con "prudencia" los datos del paro de octubre en Euskadi ya que, pese al leve incremento del número de parados de este mes, la comparativa con octubre de 2024 muestra una tendencia de descenso del desempleo que se alarga durante más de un año.

En una valoración realizada por el viceconsejero de Empleo, Alfonso Gurpegui, el Departamento ha valorado de forma "positiva" el balance interanual que dejan las cifras del paro, ya que "sube el número de afiliados a la Seguridad Social, las contrataciones se mantienen en números altos y se refuerza la estabilidad laboral, a pesar del leve repunte del paro con respecto a septiembre".

Por ello, el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, ha añadido Gurpegui, "continuará impulsando medidas para generar más oportunidades de trabajo, mejorar la calidad del empleo y reforzar la protección de las personas trabajadoras".

El viceconsejero ha significado que los resultados "invitan a la prudencia y a mantener el esfuerzo en políticas activas de empleo, especialmente dirigidas a los colectivos más vulnerables y a la mejora de la estabilidad laboral".

Tras subrayar que el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo seguirá trabajando para consolidar los avances y responder a los retos que plantea el actual escenario económico, Gurpegui ha destacado el nuevo récord de afiliación a la Seguridad Social en Euskadi, que gana 13.400 afiliados en octubre y alcanza los 1.031.670 cotizantes.

En términos interanuales, ha añadido, la afiliación se ha incrementado en 10.910 trabajadores respecto a octubre de 2024, un 1,07% más pero, tal y como ha puntualizado, "los datos de paro correspondientes a octubre de 2025 muestran una evolución contenida del mercado laboral en Euskadi", donde el paro registrado se sitúa en 107.609 personas, lo que supone un ligero aumento respecto a septiembre (+640 personas, +0,60%), repitiéndose la tendencia del año pasado.

Sin embargo, en palabras de Gurpegui, "la evolución interanual, que muestra mejor las tendencias, volvió a ofrecer buenos datos, y ya son 13 meses consecutivos, con un descenso de 888 personas paradas (-0,82%), según los datos registrados en el Servicio Público Vasco de Empleo".

Por tanto, ha concluido, el Gobierno Vasco acoge estos datos "con prudencia, ya que, pese al leve incremento del número de parados de este mes, la comparativa con octubre de 2024 nos muestra una tendencia de descenso del desempleo que se alarga durante más de un año".

Estos resultados, ha precisado, "son un motivo de confianza en la capacidad de Euskadi para generar empleo de calidad y afrontar los retos económicos que presenta el escenario internacional".

A su juicio, "a pesar de las incertidumbres, el tejido productivo vasco demuestra que no solo resiste, sino que apuesta decididamente por la estabilidad y la calidad en la contratación" ha destacado.

En cuanto a la actividad económica, "el único sector" que rebaja el paro con respecto a septiembre es Industria, con 88 personas paradas menos (-0,84%), un sector, ha precisado, "que había presentado datos menos favorables en los últimos meses".

Gurpegui se ha detenido en el hecho de que "el único grupo en el que aumenta el desempleo es el colectivo de personas sin empleo anterior, con 289 parados más, (+2,05%), lo que indica que "el incremento se debe a nuevas inscripciones en Lanbide y no a la pérdida de empleo".

En el análisis por ramas de actividad, sigue destacando, en cuanto a contratación indefinida, el comportamiento de las actividades de los hogares, cuyos contratos indefinidos ascienden a un 84,9% de los firmados en este sector.

También la construcción "mejora" su dato con respecto a octubre de 2024, con un 63,4% de contratos indefinidos, lo que "mantiene un comportamiento muy estable".

Por contra, el sector de la información y las comunicaciones, y los sectores vinculados a lo público, como la administración pública y la sanidad, muestran una proporción "más reducida" de contratos indefinidos.