El Gobierno Vasco activa la fase de emergencia del Plan Especial por Riesgo de Incendios Forestales

Archivo - Árboles ardiendo en un incendio forestal - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VITORIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha activado esta pasada noche la situación '0' de la fase de emergencia del Plan Especial por Riesgo de Incendios Forestales debido a la reactivación del incendio forestal de Llanteno, en Aiaraldea (Álava).

El incendio, que se inició hace unos días, se ha reavivado este pasado jueves debido a las altas temperaturas y al viento, según ha recordado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ha decidido declarar la situación '0' de la fase de Emergencia del Plan Especial por Riesgo de Incendios Forestales.

Esta fase se activa ante una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que, en su evolución previsible, puedan afectar sólo a bienes de naturaleza forestal, y puedan ser controlados con los medios y recursos locales o forales.

En esta fase del plan se realizan funciones de seguimiento y evaluación y se garantiza, en su caso, a las direcciones de los planes municipales y forales la prestación de los apoyos correspondientes. La Dirección del Plan de Emergencia en esta situación es responsabilidad de la autoridad municipal o foral correspondiente.