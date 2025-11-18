Gobierno vasco afirma que la prórroga de descuentos en transporte público de Bizkaia "se va a aprobar con aval jurídico"

BILBAO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha asegurado que la prórroga de los descuentos en el transporte público de Bizkaia se va a aprobar "tal y como estaban planteados, pero con el aval jurídico correspondiente".

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, anunció el pasado viernes que seguirá negociando para alcanzar un acuerdo y llevará nuevamente al Consejo del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) la propuesta de prorrogar hasta el próximo 20 de febrero los actuales descuentos en el transporte público, tras no salir adelante en la reunión del CTB del pasado 12 de noviembre, por el rechazo del PSE y la ausencia de representantes del PNV.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno vasco, y preguntada por este asunto, Ubarretxena ha explicado que han tratado el tema en la reunión de este martes y que lo que les han trasladado es que se trataba de "una pura cuestión de seguridad jurídica que pretendía evitar que los descuentos no tuvieran respaldo legal" y que "todavía tenemos tiempo suficiente para volver a plantear el asunto con este aval jurídico, de modo que los descuentos se van a aprobar tal y como estaban planteados pero con el aval jurídico correspondiente".

En ese sentido, la portavoz del Gobierno vasco ha asegurado que se mantienen los plazos para que los descuentos estén activos de cara al año que viene.