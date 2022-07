Gobierno Vasco y APD destacan la importancia de impulsar "planes de conciliación" para "atraer y retener talento"

Afirman que la conciliación "personal, familiar y laboral" debe "adaptarse a las necesidades de la plantilla y producción de la empresa"

El Gobierno Vasco y Asociación para el Progreso de la Dirección han destacado la importancia de impulsar "planes de conciliación" para "atraer y retener talento" de los jóvenes en las empresas. Además, desde el Ejecutivo autónomo se ha afirmado que la conciliación es "un valor al alza para las personas trabajadoras" y ha añadido que esta debe "adaptarse a las necesidades de la plantilla y productivas de la empresa".

Durante un encuentro celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao, organizado por APD junto a Gobierno Vasco, se ha presentado la nueva orden de ayudas dirigidas a las organizaciones vascas, aprobada por el Ejecutivo vasco el pasado 5 de junio en el Consejo de Gobierno.

Tanto la asociación empresarial como el Gobierno han destacado "la importancia de impulsar planes de conciliación en las organizaciones con el fin de hacerlas más atractivas de cara a los empleados y futuros trabajadores para atraer y retener el talento de nuestros jóvenes".

Las ayudas del Gobierno, con un importe total de 392.857,15 euros, "buscan facilitar la contratación de una asesoría técnica que ayude a empresas y asociaciones a conocer, interiorizar y promover la conciliación corresponsable en sus organizaciones".

De esta forma, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales "mantiene un compromiso que ya se recogía en 2018 en el IV Plan de Apoyo a las familias 2018-2022". "El objetivo fijado es que cada vez sean más las empresas que en Euskadi promueven planes y medidas que faciliten la conciliación", ha precisado.

Durante el encuentro, la directora de Familias e Infancia, Irune Muguruza, ha destacado que "la conciliación de la vida personal, familiar y laboral exige implicación y compromiso mutuo, es corresponsable". "Es un proceso vivo que ha de adaptarse a las necesidades de la plantilla y a las necesidades productivas de la empresa", ha señalado.

En su opinión, es "una realidad constatada" que "tener una plantilla satisfecha genera beneficios de imagen, de identificación, de compromiso, de eficacia y de retención del talento".

Muguruza ha insistido en la importancia de "ir creando empresas concienciadas con el potencial de la conciliación", porque "es un valor al alza para las personas trabajadoras, que cada vez tienen más dificultades para equilibrar los diferentes ámbitos que componen su vida".

"CÓMODAS Y PARTÍCIPES"

Tras su intervención, la responsable de formación para el empleo del Centro San Luis, Leire Ovejero, y el director del centro, Iban López de Ugalde, han destacado la participación del centro en el programa Kontzilia 30, y han asegurado que, "sin duda, se ha convertido en uno de los pilares de plan de igualdad y buen trato" que transmite a su alumnado en Formación Profesional y en Bachillerato.

El Centro San Luis comenzó su plan de conciliación en 2017 "con el objetivo de conseguir que todas las personas se sientan cómodas y partícipes" de su proyecto educativo. A su juicio, el plan de conciliación "ha aportado mucho al centro en estabilidad de plantilla, implicación, mejora del clima laboral, etc".

Por su parte, Leire Ovejero ha señalado que la conciliación "no tiene por qué suponer mayor coste" y es, sobre todo, "una cuestión de optimizar la organización". "Implantar el Kontzilia 30 supuso realizar una mirada hacia adentro para saber qué estábamos haciendo ya en materia de acciones", ha añadido.

El encuentro ha finalizado con la intervención del experto en talento, liderazgo y coaching Juan Carlos Cubeiro, que ha ofrecido "una visión más amplia de la actual situación existente en Euskadi, España, Europa y el mundo en general".

Para Cubeiro, "las reglas del juego han cambiado tras la pandemia" y ahora se dispone de "la tecnología del siglo XXI al servicio de una mentalidad educativa del siglo XIX". Según ha relatado, después de que en la primavera del 2021, cerca de 11,5 millones de trabajadores "abandonaron sus puestos de trabajo", los jóvenes buscan ahora "compromiso y capacidad de aprendizaje".

"En definitiva, los nuevos empleados dicen: "estos son mis principios, si no encajan con los míos, me marcho", frente a la conocida sfirmación de Groucho Marx de "estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros".

Para Cubeiro, en la actualidad, las "mejores tácticas" para retener y atraer el talento son la flexibilidad, en un 93%, la formación, en un 79%, y, por último, el objetivo de la compañía, en un 60%.

"Como siempre, el líder tiene gran parte de responsabilidad y es que debe saber liderar y no dirigir, generar confianza frente a autoridad, entusiarmar al equipo frente a crear respeto hacia él; buscar soluciones a los problemas y no culpables; pedir ayuda cuando necesite y no dar órdenes; y, por último, recorrer el camino junto a su equipo y no solo mostrar el camino", ha precisado, para asegurar que el liderazgo "es el 90% del aprendizaje en una empresa".

Según los datos que ha aportado, en España, solo el 6% de los trabajadores "está comprometido con su empresa y puesto de trabajo", frente a un 11% en la Unión Europea y un 15% a nivel mundial. "Debemos apoyarnos en los cuatro pilares fundamentales para mantener una organización: globalización, digitalización, talento/personas y formación", ha concluido.