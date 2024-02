Gobierno vasco apoya la participación de 39 bodegas en Barcelona Wine Week

Las empresas de Euskal Sagardoa participan por primera vez en calidad de bebidas con Denominación de Origen, junto con Rioja Alavesa y Txakolis



BILBAO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 39 empresas productoras vascas participan de la mano del Gobierno Vasco, a través de HAZI, en la cuarta edición de Barcelona Wine Week, la feria que se ha consolidado como referente para el sector vitivinícola y que se celebra del 5 al 7 de febrero en Barcelona. Este año la asistencia de bodegas de Euskadi ha batido un récord, con la participación de 11 marcas más que el año pasado, según ha informado el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Como novedad, las empresas de Euskal Sagardoa participan por primera vez en calidad de bebidas con Denominación de Origen, junto a los vinos de Rioja Alavesa y los Txakolis. A su vez, nueve empresas más participan en esta primera feria vinícola del año fuera del stand agrupado de Euskadi.

El viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, Bittor Oroz, y el director de Calidad e Industrias Alimentarias, Raul Perez Iratxeta, han viajado hasta Barcelona para acompañar a las bodegas vascas y mostrarles el apoyo a la promoción y la internacionalización de las bebidas de Euskadi que realiza el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Barcelona Wine Week es la primera cita del año en el calendario de las ferias de alimentación y bebidas por las que apuesta el Gobierno Vasco para promover la asistencia de la industria agroalimentaria de Euskadi y promocionar sus productos en mercados estatales o internacionales que pueden convertirse en destino de sus ventas.

En 2024, además de este evento de Barcelona, el sector de las bebidas de Euskadi participará en las ferias internacionales Prowein en Alemania, Wine París en Francia y Prowine Singapour en el mercado asiático.

Por su parte, la industria agroalimentaria vasca asistirá a ferias como Alimentaria, Gourmets, Seafood, Conxemar, la italiana Cibus Parma o la francesa Sial París. Vinos de calidad de Euskadi en BWW 2024

Las 39 empresas vascas que exponen estos días en Barcelona Wine Week se dividen en tres stands: el de Rioja Alavesa, que cuenta con 21 bodegas con Denominación de Origen Calificada Rioja; el stand de Txakoli de Euskadi, que acoge a 14 bodegas de txakolis con Denominación de Origen (9 de D.O. Getaria, 3 de D.O. Álava y 2 de D.O. Bizkaia); y, por primera vez, el stand de Euskal Sagardoa con la representación de 4 bodegas.

Además, este año en el espacio dedicado a Euskadi se vuelve a abrir la persiana del 'Basque Wine Bar', una zona de degustación de los vinos amparados bajo la marca promocional Basque Wine, "que cuenta con una gran afluencia de público y que gracias a una atención personalizada y específica se pone en valor los vinos de manera individual", ha destacado el Departamento.

El enólogo Mikel Garaizabal es el encargado de dar a degustar, a conocer y asesorar sobre los vinos expuestos en este espacio donde las personas que muestre interés por alguno de los vinos serán invitadas al stand donde se ubica la bodega productora.

20.000 VISITANTES PROFESIONALES

En esta edición Barcelona Wine Week ha reunido a 952 bodegas de 73 Denominaciones de Origen y prevé una asistencia de 20.000 visitantes profesionales. También participan más de 650 grandes compradores e importadores de países estratégicos para la exportación de vino como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá, Países Bajos o China, invitados a través del programa "Hosted Buyers" de la feria en colaboración con ICEX.

El programa de Barcelona Wine Week, recoge, además, 70 ponencias y catas en las que más de 160 personas expertas analizarán los inminentes desafíos de un sector clave para la economía.