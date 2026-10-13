Gobierno Vasco aprueba el decreto que regula 'Sarea' con el objetivo de impulsar las artes escénicas

Espectáculo de danza - SAREA

VITORIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado el decreto que regula 'Sarea', la Red de Espacios Escénicos de Titularidad Pública de Euskadi. La nueva norma establece un marco estable para regular la organización y el funcionamiento de la red, y refuerza la colaboración y coordinación entre el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos, con el objetivo de "impulsar las artes escénicas".

'Sarea' se creó en 1993 para fomentar la colaboración entre los espacios escénicos de titularidad pública de Euskadi e impulsar la oferta de artes escénicas.

El principal objetivo del decreto es promover una programación profesional estable, diversa y de calidad, optimizar los recursos y atraer a nuevos públicos, además de fidelizar a los ya existentes.

Actualmente, reúne 68 espacios escénicos principales en 59 municipios, además de otros 19 espacios para desarrollar programación complementaria. El decreto concreta los requisitos y el procedimiento de adhesión a la red, así como las obligaciones de los espacios escénicos miembros.

También regula la composición y las funciones de los órganos de funcionamiento de 'Sarea': la Asamblea, la Comisión Ejecutiva, la Comisión Artística y las comisiones territoriales, entre otros.

La norma define, asimismo, las funciones de las instituciones. Las diputaciones forales dirigirán la coordinación y gestión de las correspondientes comisiones territoriales, mientras que los ayuntamientos y entidades municipales aportarán los recursos y medios necesarios para desarrollar la programación de sus espacios escénicos.

Además, el decreto establece los criterios y mecanismos para elaborar el catálogo de espectáculos recomendados. La Comisión Artística se encargará de prepararlo teniendo en cuenta la oferta escénica disponible en el mercado y valorando la calidad, la diversidad, la actualidad y la adecuación a las necesidades técnicas y económicas de los espacios.

Por otro lado, regula las condiciones para compensar económicamente el trabajo de las personas integrantes de la Comisión Artística en la valoración de espectáculos y la elaboración de informes.

El pasado 30 de septiembre, el espacio Muxikebarri de Getxo acogió el acto de apertura de la temporada 2026-2027 de 'Sarea'. La cita reunió a representantes institucionales, espacios escénicos, compañías y profesionales del sector para compartir el trabajo de colaboración de la red y la oferta de artes escénicas. El acto sirvió también para dar visibilidad a la nueva temporada a través de la campaña 'Antzerkiya!'.