El Gobierno Vasco aumenta en un millón el presupuesto de Derechos Humanos ante el "resurgir" de totalitarismo

VITORIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco incrementará el próximo año en casi un millón de euros la dotación presupuestaria en materia de víctimas, convivencia y derechos humanos, que superará así los 15 millones de euros, con el fin de dar "un salto cualitativo" para promover una cultura social y política de respeto a los derechos humanos, la diversidad y el pluralismo ante el "resurgir" del totalitarismo y del "desprecio al diferente" en el ámbito internacional.

El proyecto presupuestario del Gobierno Vasco para 2026, que ha sido entregado este jueves en el Parlamento autonómico, reserva 6,9 millones de euros para el área de Víctimas y Derechos Humanos, frente a los 6,7 millones de este año.

A su vez, la dotación para el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora superará los 5,2 millones de euros, mientras que este año ha sido de 4,5 millones. Por otra parte, el área de Administración de Justicia tiene asignados para el próximo año algo más de 2,1 millones de euros, frente a los dos millones de este año.

"PREOCUPACIÓN A ESCALA MUNDIAL"

En la memoria que acompaña al presupuesto, se constata la necesidad de afrontar "la preocupación a escala mundial, expresada en los principales foros internacionales, por la amenaza a los pilares sobre los que se ha construido la sociedad de bienestar y de derecho".

Estos pilares, según indica el documento presupuestario, "afectan no sólo a los principios de dignidad humana, integridad física y psíquica, y a la memoria y reconocimiento de las víctimas de derechos humanos, sino también a la economía y a los derechos sociales".

En este sentido, subraya que "es una evidencia que en demasiados lugares están resurgiendo actuaciones que parecían del pasado, que reivindican sin pudor formas de gobierno totalitarias y de desprecio del diferente, que están adquiriendo mayores cotas de poder".

PREVENCIÓN Y PEDAGOGÍA

Esta, tal como apunta, es "una evidencia ante la que Euskadi, que pudo recuperar la plena libertad para todas las personas hace tan solo 14 años, con el cese de la actividad terrorista de ETA, debe adoptar una actitud preventiva y pedagógica para que no se produzcan actitudes de desprecio y rechazo del diferente".

En este sentido, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos asume la necesidad "consolidar una convivencia plural, integradora y comprometida con los derechos humanos como una prioridad que requiere construir una memoria crítica con el pasado y solidaria con las víctimas".

Para ello, añade que "tanto a la Viceconsejería de Derechos Humanos como al Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora les corresponde dar un salto cualitativo, con especial proyección hacia la juventud, para promover una cultura social y política de respeto a los derechos humanos, la diversidad y el pluralismo, frente a cualquier forma de discriminación".