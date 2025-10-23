Gobierno Vasco compra 18 viviendas en Errenteria a Jauregizar para garantizar el alquiler protegido de sus inquilinos

SAN SEBASTIÁN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha alcanzado un acuerdo con la empresa Jauregizar para la compra de 18 viviendas protegidas ubicadas en el barrio Arramendi (promoción Pontika) de Errenteria (Gipuzkoa) con el objetivo de "garantizar la permanencia de sus actuales personas inquilinas en régimen de alquiler protegido y preservar el carácter social de la promoción",

El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha anunciado esta operación que ha supuesto una inversión de 2,9 millones de euros y permitirá que estas viviendas pasen a formar parte del parque público gestionado por Alokabide.

La promoción original está compuesta por 40 viviendas de protección oficial en alquiler, promovidas en su día por la empresa Jauregizar. Los contratos de arrendamiento comenzaron a vencer en abril de 2022, al cumplirse el periodo legal de 15 años de calificación protegida en alquiler. En ese momento, la empresa promotora, afectada por una complicada situación financiera, decidió poner a la venta toda la promoción, según han recordado desde el Gobierno Vasco.

Jauregizar logró vender 22 de las viviendas, pero las 18 restantes estaban ocupadas por familias que solicitaron la prórroga de sus contratos de alquiler protegido, "algo a lo que la empresa se negó alegando necesidades financieras para atender deudas", han apuntado.

Para evitar que las familias quedaran en situación de desamparo, el Ejecutivo vasco planteó inicialmente una solución alternativa y propuso a la empresa acogerse al programa público de alquiler asequible, que permitía prolongar durante 10 años adicionales el mantenimiento del alquiler protegido mediante subvenciones públicas. Sin embargo, esta propuesta no obtuvo respuesta positiva por parte de Jauregizar.

Ante el "riesgo real" de que las entidades financieras acreedoras ejecutaran los créditos existentes sobre la promoción, con la consecuencia de posibles desahucios de las 18 familias, el Departamento de Vivienda decidió abrir una negociación directa con la empresa y las entidades bancarias involucradas.

ACUERDO DE COMPRA

Fruto de estas conversaciones se ha alcanzado un acuerdo de compra de las 18 viviendas, "a un precio inferior al módulo máximo de VPO vigente, asegurando su permanencia como vivienda protegida en alquiler y dando tranquilidad y estabilidad residencial a las familias arrendatarias", ha confirmado Itxaso. El propio consejero ha sido el encargado de avisar a la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, de la operación llevada a cabo.

De esta forma, una vez formalizada la operación, "las viviendas pasarán a ser titularidad pública y se integrarán en el parque residencial protegido del Gobierno Vasco, gestionado a través de Alokabide, la sociedad pública dedicada a la administración del alquiler protegido", ha añadido el consejero.

Con esta operación, el Departamento de Vivienda refuerza su compromiso con la función social de la vivienda, evitando la pérdida de viviendas de protección pública y garantizando el derecho a un alquiler asequible para las familias que más lo necesitan.

La compra de las 18 viviendas protegidas de Errenteria se suma a la de las 148 VPO de titularidad privada que el Gobierno Vasco adquirió el pasado mes de junio en Arrasate en una operación histórica de tanteo y retracto con Inmo Criteria Arrendamiento, S.L.U. e Inmo Criteria Caixa, S.A.U. Esta transacción, valorada en 5,7 millones, incluyó también 148 garajes y 148 trasteros vinculados a las viviendas, además de 18 garajes libres y un local comercial.