Gobierno Vasco condena las pintadas contra Zupiria y pide a EH Bildu que sea "mucho más clara" contra esas cuestiones

BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha condenado este lunes las pintadas contra el consejero de Seguridad, Bingan Zupiria, aparecidas este pasado domingo en la localidad guipuzcoana de Lasao, y ha pedido a EH Bildu que sea "mucho más clara" contra este tipo de comportamientos.
En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Ubarretxena ha mostrado "el apoyo total" del Ejecutivo a Zupiria ante las pintadas en las que se podía leer 'Zupiria, entzun, Euskadin pim, pam, pum' (Zupiria escucha en Euskadi pim, pam, pum), y ha asegurado que es "difícil de entender" que en 2025 "todavía estemos así".
La portavoz del Gobierno Vasco ha señalado que "todos hemos sufrido y visto cosas así en el pasado, y no nos gustan nada aquellos tiempos, y volver a ver cosas así nos aterra, preocupa y entristece mucho".
Además, ha considerado que, por la "responsabilidad pública" que tiene como partido político, EH Bildu debería ser "mucho más clara" ante este tipo de situaciones. "Como partidos políticos, tenemos una responsabilidad social ante la sociedad y deberíamos a ser más claro, y quizá EH Bildu no está siendo muy clara", ha añadido.
Maria Ubarretxena ha destacado que Euskadi "ha sufrido mucho" y que a la sociedad vasca "le ha costado mucho avanzar", por lo que ha insistido en que "todos los partidos deberíamos salir a decir firmemente que adelante sí, atrás no".
"No entiendo por qué debemos poner siempre a la Ertzaintza en el foco. Siempre hemos dicho que la violencia está fuera de lugar, que no se puede utilizar la violencia en nombre de nada. Por lo tanto, no podemos banalizar ni la violencia ni este tipo de comportamientos. Lo que está mal, está mal, y hay que decir alto y claro que este tipo de comportamientos están mal", ha asegurado.
Además, ha destacado que la Ertzaintza es "nuestra policía, una policía democrática", y que, aunque "siempre hay algo que mejorar, como en todos los ámbitos, no podemos utilizar, justificar ni banalizar la violencia".
"El señalamiento también es una parte de la violencia y, por eso, creemos que no podemos volver atrás, y queremos decir con firmeza que no podemos volver atrás, y todos los partidos políticos debemos decir que no se puede producir un retroceso", ha concluido.