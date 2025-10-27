El Gobierno vasco confirma que llegarán este lunes cinco niños gazatíes a hospitales de Euskadi

BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, ha confirmado que un total de cinco niños provenientes de Gaza con diferentes patologías y necesidades sanitarias llegarán este lunes a Euskadi para ingresar en tres hospitales vascos: dos en el Hospital Donostia, dos en el Hospital de Cruces y uno en el Hospital de Basurto.

Martínez ha explicado este lunes, durante su visita al ambulatorio de Doctor Areilza, en el barrio bilbaíno de Indautxu, que los menores gazatíes "han aterrizado ya en Torrejón de Ardoz, acompañados de sus familias", y este lunes llegarán a Euskadi cinco de ellos.

Tal como ha explicado, uno será trasladado al centro hospitalario de Basurto, en Bilbao; dos al de Cruces, en Barakaldo, y un quinto al al Hospital Donostia, en San Sebastián. Según ha precisado, estos niños presentan "diferentes patologías, traumatológicas, cardiológicas u oncológicas".