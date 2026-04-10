Gobierno Vasco construiría unas 230 viviendas protegida en El Infierno si el Ayuntamiento donostiarra cede las parcelas

SAN SEBASTIÁN, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha trasladado la disposición de su Departamento a construir "unas 230" viviendas protegidas, "para todos los umbrales de renta", en las parcelas municipales del ámbito de El Infierno de San Sebastián, si el Ayuntamiento se las cede. "Si a nosotros nos dan balón nos ponemos a jugar rápidamente, y el ejemplo lo tenemos en Ciudad Jardín", ha afirmado.
En declaraciones a los medios, tras visitar las 109 viviendas protegidas en régimen de cesión de uso de Txomin Enea de la capital guipuzcoana, Itxaso, preguntado por los periodistas por el ámbito donostiarra de El Infierno y la petición de PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Donostia de que el Ayuntamiento donostiarra ceda las dos parcelas municipales que tiene allí al Gobierno Vasco, para que promueva en las mismas vivienda protegida, ha recordado que "San Sebastián es el punto negro de la vivienda en Euskadi" y, por tanto, su Departamento estaría dispuesto a constuir vivienda allí.
"Llevamos tiempo pidiendo parcelas, y en los últimos tiempos hemos visto que algo se está moviendo", ha apuntado, para añadir que, si fuera así se podrían edificar "unas 230 viviendas" protegidas. "Estamos deseando construir vivienda en San Sebastián, de iniciativa pública, en alquiler, para todos los umbrales de renta", ha aseverado, para añadir que "si a nosotros nos dan balón nos ponemos a jugar rápidamente, y el ejemplo lo tenemos en Ciudad Jardín".
En este sentido, Itxaso ha recordado que "no hace ni nueve meses" que el exalcalde donostiarra Eneko Goia cedió una parcela municipal a Visesa en este ámbito y "dentro de dos, tres meses, van a empezar las obras". "Nos vamos a dar toda la prisa del mundo", ha asegurado.
"SEQUÍA" DE SUELO
"El Gobierno Vasco funciona así, pero necesitamos suelo", ha reconocido, para lamentar, a continuación, que durante los últimos diez años con el Ayuntamiento donostiarra ha habido "una sequía total" en este sentido.
Sin embargo, ha aplaudido que "ahora se mueven las cosas" y si en el Ayuntamiento donostiarra se dan "los consensos" para ceder al Ejecutivo vasco esas dos parcelas de El Infierno también construirá allí.
Cuestionado sobre el desarrollo urbanístico de la segunda fase de Txomin Enea, Itxaso ha recordado que el traslado de los presos de Martutene al nuevo centro penitenciario de Zubieta se contempla "entre mayo y junio", pero su Departamento "se ha adelantado" y así ya tiene "en marcha para adjudicar, en Visesa, dentro de muy pocos días, el contrato para redactar el proyecto de derribo de la cárcel" con vistas a acelerar la construcción, junto con el Gobierno central, de "cerca de 400 viviendas" para "todos los umbrales de renta" y con "todas las tipologías de protección oficial".
Así, ha anunciado que su Departamento está "ultimando" un convenio con el Ayuntamiento de San Sebastián para le ceda las parcelas municipales en este ámbito y poder así "completar" el barrio de Txomin Enea en la ribera del río Urumea, "recreciendo la cota para que salgamos de la zona inundable y generando un espacio , muy atractivo".
El consejero ha manifestado su deseo de que, "como muy tarde", para "primeros del año que viene", se pueda iniciar la demolición de la cárcel, para lo cual ha reiterado se está trabajando para tener redactado el proyecto de demolición que entregar a Casa 47, empresa pública del Ministerio de Vivienda, para que proceda la obra de derribo y "apretando" al Ayuntamiento para que acometa el proyecto de reparcelación de este área.
"Estoy empujando y apretando a todos los agentes aquí implicados, sobre todo al Ayuntamiento, para que nos demos prisa, porque yo creo que es una mala idea que la cárcel permanezca cerrada y vacía demasiado tiempo, y hay que derribarla cuanto antes", ha subrayado, para inicidir en que, por eso, "Visesa se ha lanzado a redactar el proyecto de demolición de la cárcel, porque no queremos que pase mucho tiempo".
BENTA BERRI
Por otro lado, sobre las reuniones iniciadas este pasado jueves con las familias inquilinas de las viviendas protegidas de Benta Berri propiedad de un fondo de inversión y cuyos contratos de alquiler finalizan en 2028, Itxaso ha señalado que "el próximo martes" tendrá lugar el segundo encuentro y se ha mostrado "razonablemente optimista" al respecto, porque "empezamos a hacer equipo, el Gobierno Vasco y los vecinos", ya que compraten "el mismo objetivo", que es que esos inmuebles "tengan una protección pública permanente, a largo plazo, que dé un horizonte de estabilidad a los vecinos y a los inquilinos".
Itxaso ha reconocido que "para eso va a haber que negociar, porque, evidentemente, hay unos contratos", pero el Gobierno Vasco "conoce las leyes, conoce bien los contratos y conoce bien a quién tiene delante". En este contexto, ha asegurado que van a tratar de "resolverlo en la medida en que nos sea posible", al tiempo que ha reconocido la existencia de "todo tipo de limitaciones".
"No podemos hacer lo que queramos, primero porque yo no estoy gestionando mi dinero, estoy gestionando dinero público y estoy gestionando intereses públicos", ha recordado. Itxaso ha señalado que "hay que buscar una solución" pero ha pedido "tiempo" a los afectados y ha afirmado que hay que "negociar con discreción". "Cualquier negociación que la retransmitamos en directo está llamada al fracaso", ha advertido.
El consejero ha explicado que se ha "ganado tiempo" al parar los avisos recibidos por parte de algunos vecinos "a los que de manera anticipada se les había pedido que entregaran las llaves para mayo" y a partir de ahora "tenemos un tiempo que no hay que perder y que no hay que despilfarrar y que no vamos a desaprovechar". "Estamos ya trabajando en ello y vamos a ver lo que nos deparan las negociaciones", ha finalizado.