Gobierno Vasco convoca ayudas para promocionar la actividad física y la reducción del sedentarismo entre el alumnado

BILBAO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del País Vasco ha publicado la orden del consejero de Salud, Alberto Martínez, por la que se convocan las ayudas dirigidas a asociaciones y cooperativas para el desarrollo de proyectos participativos orientados a promocionar la actividad física y la reducción del sedentarismo entre el alumnado, con una dotación de 290.800 euros.

Según ha informado el Departamento de Salud, el objetivo de estas ayudas, que ya se pueden solicitar, es financiar actividades realizadas durante el curso 2025-2026 y que tengan como fin, entre otros, el desarrollo de proyectos participativos para la creación y dinamización de caminos escolares, orientados a aprovechar las oportunidades que ofrecen los espacios urbanos para los desplazamientos activos y seguros.

También se subvencionará el desarrollo de proyectos participativos encaminados a dinamizar o transformar los patios escolares en espacios inclusivos para el aprendizaje, el juego y el movimiento, además de para la construcción de relaciones y experiencias de calidad, tanto en el horario lectivo como fuera de él, basadas en la igualdad y el respeto a la diversidad (cultural, étnica, etaria, sexual, funcional y otras) y adaptados a las necesidades e intereses del alumnado y sus familias.

La convocatoria incluye, asimismo, la promoción de actividades dirigidas a fomentar la práctica regular de actividad física en familia fuera del horario lectivo, como excursiones al monte, salidas en bicicleta, paseos en patines o actividades de juego en familia, entre otras.

62 PROYECTOS

El pasado curso, estas ayudas sirvieron para financiar un total de 62 proyectos de esta naturaleza: 11 en Álava, 25 en Bizkaia y 26 en Gipuzkoa. El 87,1% de los proyectos se encaminó a la transformación y dinamización de patios escolares en espacios inclusivos, el 16,1% a la realización de actividades en familia fuera del horario lectivo y el 6,5%, a la creación y dinamización de caminos escolares (el 11,3% de los proyectos englobaba más de un único objetivo).

El Departamento de Salud considera "fundamental el papel y la aportación de estas asociaciones y cooperativas en la promoción de la actividad física y reducción del sedentarismo en el alumnado".

Asimismo, ha subrayado que la promoción de la actividad física en el entorno escolar tiene "el potencial de convertirse en un instrumento eficaz para elevar el grado de concienciación, desde edades tempranas, sobre la importancia de hacer ejercicio".

"Una práctica que, además de mejorar la salud física, aumenta la memoria y el rendimiento académico del alumnado, favorece el bienestar psíquico y las relaciones interpersonales", ha valorado.