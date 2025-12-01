Gobierno Vasco destaca que la autonomía fiscal del Concierto Económico permite competir mejor en "un mundo globalizado"

El viceconsejero de Hacienda del Gobierno Vasco, Iñaki Alonso, en una jornada sobre el concierto económico vasco en Bilbao. - IREKIA

BILBAO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Hacienda del Gobierno Vasco, Iñaki Alonso, ha destacado que la autonomía fiscal que reconoce el Concierto Económico permite a Euskadi "competir en el mundo globalizado en que vivimos con este elemento diferencial a nuestro favor".

Alonso ha ofrecido la ponencia de clausura a la XV Jornada Ituna, organizada por el Centro Ituna y Ad Concordiam, bajo el título 'El ejercicio de las competencias que el Concierto Económico reconoce a Euskadi como motor de la política económica vasca' en Bilbao, según ha informado el Gobierno Vasco.

En su intervención, el viceconsejero ha subrayado la importancia del Concierto Económico como "pilar esencial" del autogobierno vasco y como herramienta que permite a las instituciones vascas impulsar medidas fiscales "adaptadas a las necesidades de la economía" del territorio.

"La capacidad normativa que ejercemos desde 1981 nos ha permitido tomar decisiones que han reforzado nuestra competitividad, dinamizado la actividad económica y mejorado el bienestar de la ciudadanía", ha afirmado.

Alonso ha repasado algunas de las decisiones fiscales más relevantes adoptadas por las instituciones vascas desde la recuperación del Concierto, entre las que ha destacado los hitos vinculados al impulso empresarial, la generación de empleo y el fortalecimiento del tejido productivo.

Además, ha destacado las innovaciones desarrolladas en la última década en "ámbitos estratégicos" como la I+D+i, la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, la transición energética o el emprendimiento, así como los incentivos para la creación cultural, especialmente en el sector audiovisual y en los espectáculos en vivo.

En palabras del viceconsejero, "estas actuaciones demuestran que más autogobierno es más bienestar". Así, ha defendido que la autonomía fiscal de Euskadi constituye "un elemento diferencial" para competir en un mercado globalizado.

Según ha explicado, el ejercicio "responsable y estable" de esta capacidad normativa "ha permitido consolidar un marco propio, coherente y seguro para la inversión y el desarrollo económico".

Alonso ha insistido, asimismo, en que la estabilidad política y la seguridad jurídica son "pilares centrales" de la manera en que Euskadi entiende la fiscalidad y la gestión de sus haciendas. Estos elementos, ha añadido, son "indispensables para garantizar la eficacia y sostenibilidad" de las políticas fiscales a largo plazo.

APORTACIONES DEL CONCIERTO

La XV Jornada Ituna ha reunido a expertos, representantes institucionales y agentes económicos en un espacio de debate sobre el papel del Concierto Económico y sus aportaciones a la política económica vasca.

Según han explicado desde el Gobierno Vasco, en este foro se ha coincidido en resaltar que la autonomía normativa que el Concierto Económico brinda al País Vasco en materia tributaria resulta "una herramienta clave" para la elaboración de una política fiscal "adecuada a la coyuntura económica de cada momento", así como "un reflejo claro de la relevancia que el Concierto tiene en el autogobierno de Euskadi".

Esta capacidad, a juicio de los ponentes, permite "adecuar el ámbito tributario a las necesidades que la economía precise en cada circunstancia, dando lugar a una política económica versátil y competitiva, caracterizada por su proximidad a las necesidades de la sociedad en la que se aplica".