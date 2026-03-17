El Gobierno Vasco destina 646.750 euros a ayudas a la creación cultural, que este año incluyen a la creación gráfica

VITORIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco destinará 646.750 euros a la convocatoria de ayudas a la creación cultural, que este año incorpora también la creación gráfica.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de 2026 para apoyar procesos de creación cultural, una convocatoria dirigida a la elaboración de textos teatrales, guiones cinematográficos, composiciones musicales, textos literarios en euskera para jóvenes, cuentos y novelas cortas en euskera, coreografías y a procesos de creación gráfica destinados a obras en formato cómic, novela gráfica, álbum ilustrado y libro ilustrado.

El importe total se distribuirá de la siguiente manera: 108.000 euros para la creación de textos teatrales; 156.000 euros para la creación de guiones cinematográficos; 82.000 euros para la creación de composiciones musicales; 54.000 euros para la creación de textos literarios en euskera dirigidos al público joven; 54.000 euros para la creación de cuentos y novelas cortas en euskera; 54.000 euros para la creación de coreografías; 69.375 euros para creación gráfica para cómic y novela gráfica; y 69.375 euros para creación gráfica para álbum y libro ilustrados.

El plazo para presentar solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la orden en el Boletín Oficial del País Vasco.