El Gobierno Vasco destina tres millones de euros al desarrollo sostenible y la diversificación del sector pesquero

Las líneas de ayuda incluyen inversiones productivas, creación de empleo e inversiones no productivas

VITORIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco destinará tres millones de euros a ayudas a la promoción del desarrollo sostenible de las zonas de pesca, la diversificación del sector pesquero y la 'economía azul'.

El director de Desarrollo Litoral, Puertos y Asuntos Marítimos, Koldo Goitia, ha informado de que ya está abierta la convocatoria de ayudas para el año 2025 en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP).

Este programa está dotado con tres millones de euros y se destina a proyectos que promuevan el desarrollo sostenible de las zonas de pesca, principalmente vinculados a la diversificación del sector pesquero y a la 'economía azul', según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Las líneas de ayuda incluyen inversiones productivas, creación de empleo e inversiones no productivas. Las ayudas a las inversiones productivas responden a una medida dirigida a la creación, puesta en marcha y funcionamiento inicial de nuevas empresas y líneas de negocio, priorizando iniciativas que diversifiquen la actividad del sector pesquero, así como, preferentemente, las dirigidas al impulso y crecimiento de la economía azul de los municipios pesqueros.

En esta modalidad se contemplan aquellas actividades que supongan la realización de una actividad económica, tendentes a la producción de bienes o servicio. Dentro de las inversiones productivas, se incluye cualquier proyecto de creación o desarrollo de microempresas, pequeñas y medianas empresas, y a las personas físicas que vayan a adquirir la condición de empresa. Se excluyen las inversiones en proyectos de transformación de productos de la pesca y de la acuicultura que no se consideren como diversificación de su actividad.

EMPLEO

Para la creación de empleo, se apoyará a la contratación por cuenta ajena de aquellas personas trabajadoras que nunca han dispuesto de empleo o han perdido el que ocupaban anteriormente, en actividades que supongan la diversificación del sector pesquero o las iniciativas directamente relacionadas con la 'economía azul'. En todo caso, deberá tratarse de un nuevo empleo de, al menos, el 50% de las horas estipuladas en el convenio colectivo que se aplique en cada caso.

También se apoyará la creación de actividades independientes que incentiven la instalación de personas trabajadoras autónomas o la incorporación a empresas bajo un régimen jurídico de economía social. En este caso, se priorizarán las actividades que supongan la diversificación del sector pesquero o las iniciativas directamente relacionadas con la 'economía azul'.

Las inversiones no productivas o actividades que no supongan el inicio o el desarrollo de una actividad económica o no estén afectas a una actividad económica podrán acogerse a las ayudas. Asimismo, tendrán este carácter los proyectos de interés público que, incluso constituyendo una actividad económica o estando afectados a una actividad económica, no incidan sobre el régimen de competencia en el territorio de que se trate.

De esa forma, podrán acogerse a la convocatoria campañas promocionales dirigidas a potenciar el consumo de pescado, dando valor a sus cualidades y propiedades nutricionales; la promoción de empresas de capacitación y formación de las personas para su desarrollo personal; o la divulgación del patrimonio marítimo pesquero y las artes de pesca.

También se apoyarán los estudios medioambientales de los ecosistemas de las zonas pesqueras; así como los estudios para el reaprovechamiento de activos pesqueros en desuso; los centrados en la explotación sostenible de los recursos pesqueros, o los análisis de eficiencia energética o actuaciones ante el cambio climático, entre otras materias.

Los proyectos y actuaciones subvencionables deberán contribuir al aumento del valor, la creación de empleo, valoración y fomento de la participación de las mujeres, tracción de personas jóvenes, y a la promoción de la innovación en todas las fases de la cadena de producción y suministro de los productos de la pesca y la acuicultura.

Entre los objetivos del programa, se encuentra el fomento de la 'economía azul' en las zonas pesqueras y acuícolas mediante el apoyo a la diversificación dentro y fuera del sector de la pesca comercial; el aprendizaje permanente y la creación de empleo en las zonas pesqueras y acuícolas; el impulso y aprovechamiento del patrimonio medioambiental de las zonas pesqueras y acuícolas; o el fomento del bienestar social y del patrimonio cultural de las zonas pesqueras y acuícolas.