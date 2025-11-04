Gobierno vasco destinará 750,5 millones en 2026 a "defender y transformar" la industria vasca

VITORIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco contará con un presupuesto de 750,5 millones de euros en 2026, con un incremento del 18,9%, gracias a los 100 millones de euros aportados por el Instituto Vasco de Finanzas para la aplicación del 'Plan de Industria Euskadi 2030' durante el próximo ejercicio.

El consejero de esta cartera, Mikel Jauregi, ha presentado este martes el proyecto de presupuestos de su departamento ante el Parlamento Vasco, donde ha asegurado que las nuevas cuentas públicas "están enfocadas a defender a nuestra industria y a impulsar su transformación".

Según ha destacado, el presupuesto está enfocado en varios principios guía para impulsar la competitividad de las pymes, con un incremento del 32,5% en los presupuestos de programas asociados a este sector del tejido industrial, y apostar por la innovación, con una subida del 13,4% de los programas de I+D+i, para "fomentar la transformación digital, con especial atención a la adopción de inteligencia artificial y ciberseguridad, mejorando la productividad y la resiliencia empresarial".

Asimismo, refleja "el compromiso por la adaptación climática, promoviendo la sostenibilidad, con actuaciones concretas para prevenir la inundabilidad costera y de zonas vulnerables, y protegiendo entornos urbanos y naturales frente al cambio climático". Por otro lado, Jauregi ha anunciado que se "simplifican los programas de ayudas", ya que se reducirán desde 44 a 24, para hacerlos "mucho más potentes con un incremento total de un 13,2% de presupuesto".

INDUSTRIA

El consejero ha señalado que "la industria vasca está en plena transformación", por lo que el presupuesto acompaña la promoción de la industria con iniciativas concretas. En este sentido, ha citado 'Berrindartuz', que contará con 40 millones de euros, un nuevo programa para impulsar la diversificación de las pymes hacia "los sectores tractores de futuro".

Por su lado, 'Zabaldu+' integrará los programas de internacionalización en una única convocatoria de 8,6 millones de euros, que "permite escalar proyectos y consolidar mercados". 'Euskadi Space Lab' es un nuevo programa de apoyo a 'start-ups' de tecnología espacial para convertir ideas en empresas comerciales de nueva creación, mientras que 'Emakumea Industrian' ofrecerá un diagnóstico y establecerá un plan de acciones para "atraer las mujeres al sector industrial".

Estas iniciativas responden a las prioridades estratégicas del eje 'Más Industria' del 'Plan de Industria Euskadi 2030', como el arraigo empresarial, el incremento del tamaño de las pymes, completar las cadenas de valor en sectores estratégicos, la atracción de inversión extranjera y la internacionalización de la industria.

Entre las iniciativas en el ámbito de la tecnología, la innovación y la transformación digital Jauregi ha destacado el programa 'Hazitek' de apoyo a proyectos transformadores de base tecnológica, que aumenta su presupuesto un 28%, alcanzando los 119 millones de euros. En este apartado, se destinan 22 millones de euros a proyectos de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.

Además, se lanza el 'Proyecto Transformador, Nuevas Arquitecturas del Motor Aeronáutico', de colaboración público-privada, que desarrollará las cadenas de valor del sector aeroespacial, así como el 'Proyecto Transformador del Hub del Dato Soberano', con el objetivo de desplegar infraestructura vinculada al tratamiento y uso avanzado del dato.

DESCARBONIZACIÓN

Tras señalar que "la descarbonización y la adaptación al cambio climático son una exigencia global y, al mismo tiempo, una oportunidad local", el consejero ha mostrado el compromiso del departamento por "acompañar al sector mediante una descabonización inteligente, que combina la neutralidad tecnológica y un mix energético a través de la electrificación y de tecnologías limpias como el hidrógeno verde".

Así, ha resaltado varias partidas en el área de Transición Energética en base al presupuesto 2026, en las que se incrementan un 18% las ayudas destinadas a la eficiencia energética. También, se dota con 80 millones de euros el programa bienal de autoconsumo para que tanto ciudadanía como industria siga beneficiándose de estas ayudas.

También ha puesto en valor el 'Proyecto Transformador Grid4Industry', a través del que se "desarrollará la red eléctrica del futuro", que favorece la innovación y el desarrollo tecnológico de la cadena de valor del Electric Valley Hub de Euskadi, así como el 'Hub de Combustibles Renovables', que implica crear un polo de generación de valor para el desarrollo de un ecosistema tecnológico industrial en torno al hidrógeno y los combustibles renovables.

Entre las medidas para la adaptación al cambio climático con influencia marina y tomando como referencia que el 60% de la población vasca vive cerca de la costa, lugares en los que podría darse riesgo de inundabilidad, ha defendido que "se están haciendo las inversiones necesarias para minimizar este riesgo".

Al respecto, ha situado una partida de 6,6 millones para adoptar medidas respecto a la inundabilidad marina y los 67,1 millones que la Agencia Vasca del Agua destina a defender zonas en riesgo. Por otra parte, se ha dotado de 2,4 millones de euros a la mejora de la gestión de la red de calidad del aire y se dedicarán 3,4 millones de euros para las obras en la Ekoetxea de Añana, entre otras iniciativas.

Por otra parte y a preguntas de la oposición, ha reconocido que el PTS de Energías Renovables "va despacio", pero se está trabajando en ello", así como que hay una partida en 2026 para el PTS de Residuos, con el objetivo de "elaborar el plan en dos años".

SUELO INDUSTRIAL

Jauregi ha señalado que "avanzar con la reserva de suelo industrial es clave para el crecimiento de la industria vasca y para promover la atracción de nueva industria". En el ámbito de la regeneración, se van a invertir un total de 52,6 millones de euros en los tres Territorios Históricos - 16,5 millones en Araba, 27,1 millones en Bizkaia y 8,9 millones en Gipuzkoa.

En este ámbito, ha subrayado las actuaciones del plan estratégico comarcal de Ezkerraldea: Burtzeña (Barakaldo), Etxeuli (Santurtzi) y Plaia Barri/Sakoni, en Erandio. Por su lado y en el ámbito de nuevos desarrollos, se van a invertir un total de 25,9 millones de euros - 14,5 millones en Araba y 11,5 millones en Gipuzkoa.

Además de la reserva estratégica de suelo industrial, se avanza en una reserva estratégica de suelo tecnológico que garantice "la implantación de nuevas industrias de alto conocimiento y consolide el liderazgo en innovación del País Vasco", a través de 'Parke', ya que, "actualmente, los parques tecnológicos se encuentran a casi el 90% de ocupación total".

En este sentido, se van a destinar 100 millones de euros para ampliar las zonas de mayor demanda con la posibilidad de instalación de proyectos reales, 38 millones irán al Campus de Gasteiz, 21,6 millones al Campus de Bilbao, 20 millones de euros al Campus de Donostia y 19,5 millones al Campus de Derio.

A los 650,5 millones de presupuesto interno del departamento, se le añaden, a través de la creación del 'Plan Euskadi Eraldatuz 2030', 100 millones del Instituto Vasco de Finanzas. Estos dos fondos son 100% públicos, gestionados por Capital de Riesgo, y dirigidos a coinversiones acompañadas por agentes privados.

Por un lado, se utilizará el 'Fondo Handituz', para invertir de forma minoritaria en 'start-ups' con facturación inferior a 3 millones de euros, y apoyar su escalado con fórmulas innovadoras. Por otro lado, a través del 'Fondo Ezten II' y mediante inversiones de forma minoritaria en pymes, se impulsarán las capacidades de industrialización a través de crecimientos orgánicos e inorgánicos.