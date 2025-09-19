Gobierno Vasco destinará más de 4 millones de euros en ayudas en 2025 para impulsar la economía social

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de Mondragon, Pello Rodríguez - IREKIA

Mikel Torres, acompañado del president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reúne con representantes de la Corporación Mondragon

SAN SEBASTIÁN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha anunciado este viernes la aprobación de más de 4 millones de euros en ayudas, en el próximo Consejo de Gobierno, para impulsar la economía social en Euskadi en 2025.

Según ha explicado, esta nueva convocatoria unifica y simplifica las líneas de apoyo existentes y tiene como objetivo "facilitar el emprendimiento colectivo, la creación y el fortalecimiento de empresas bajo fórmulas cooperativas y laborales", así como la incorporación de nuevas personas socias, con especial atención a colectivos como personas desempleadas o con discapacidad.

El anuncio de estas ayudas se enmarca en una reunión celebrada este viernes en el palacio Otalora de Aretxabaleta (Gipuzkoa), sede de Mondragon Corporation, en la que han participado el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y representantes de la cooperativa vasca.

Durante el encuentro se han abordado los retos y oportunidades del sector, así como la importancia de la colaboración público-privada para "impulsar la innovación, la sostenibilidad y la internacionalización" del tejido empresarial vasco.

Tras la reunión, Torres e Illa han visitado las instalaciones de Mondragon Assembly, también ubicada en la localidad guipuzcoana, donde han podido conocer de primera mano los avances en automatización y desarrollo tecnológico que sitúan a Euskadi como "referente internacional" en economía social e industria avanzada.

Las ayudas aprobadas por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo se estructuran en tres grandes bloques como son el mantenimiento de un ecosistema favorable para la creación de empresas de economía social, la constitución y promoción de nuevas empresas, y la incorporación de personas socias a estas compañías.

Con esta iniciativa, el Gobierno Vasco "reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social de Euskadi", apostando por modelos empresariales "participativos, sostenibles y generadores de empleo de calidad".

IZAR

Además, a primera hora de este viernes, Torres ha visitado las instalaciones de Izar Cutting Tools, empresa centenaria y referente mundial en herramienta de corte, ubicada en Amorebieta-Etxano (Bizkaia).

Durante la visita, Torres ha puesto en valor el "liderazgo internacional" de Izar y su estructura organizativa participativa como Sociedad Anónima Laboral, destacando su "compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la internacionalización".

La empresa, que exporta a más de 90 países y ha batido récords de facturación en los últimos ejercicios, "representa un ejemplo de éxito dentro del modelo vasco de economía social", ha destacado el consejero.