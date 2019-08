Gobierno Vasco dice que no hay "repunte" de agresiones sexistas en las fiestas

Actualizado 12/08/2019 13:36:51 CET

BILBAO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, ha considerado que no se puede hablar de "repunte" de agresiones sexistas durante las fiestas, porque hay "datos similares" a los del pasado año, aunque todavía "falta una parte importante" de periodo festivo.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Beltrán de Heredia ha indicado que, si se comparan los datos del primer semestre con los del mismo periodo de 2018, en lo que se refiere a agresiones sexuales, "ha habido precisamente un descenso en cuanto a las denuncias".

En lo que se refiere a la época festiva, ha asegurado que "estamos en datos similares respecto al año anterior, aunque falta una parte importante de este periodo festivo y es aventurado adelantar nada, pero, hasta el momento, vamos con datos similares".

Por ello, ha considerado que "no podemos hablar de un repunte", y ha pedido "poner el acento, sobre todo, en la mayor concienciación que hay en la ciudadanía a la hora de denunciar, y de no permitir y no tolerar el mínimo acto que pudiera considerarse que sea un abuso o una agresión sexista". Asimismo, ha destacado "la concienciación no solamente de las víctimas o posibles víctimas, sino también del resto de la ciudadanía a la hora de dar esos pasos de proteger, denuncia y llamar inmediatamente al 112".

En ese sentido, ha insistido en la importancia de que "ante un suceso de este cariz, bien por parte de la víctima o bien por parte de alguien que pueda estar viendo lo que ocurre, se llame inmediatamente a 112".

Por otro lado, Beltrán de Heredia ha destacado el dato de que "todas estas personas" que cometen agresiones sexistas "están siendo detenidas por la Ertzaintza", lo que "es importante para que puedan ser juzgadas como corresponden".

AGRESIÓN SEXUAL EN BILBAO

En relación a la agresión sexual grupal a una joven de 18 años en Bilbao, la consejera ha dicho que se trata de un hecho "que todavía sigue siendo investigado" y "sigue la investigación abierta para ver el grado de implicación que han podido tener, si ha sido así, las cuatro personas que todavía siguen fuera con esa orden de presentación diaria ante el juzgado".

Beltrán de Heredia ha reconocido que "se ven comportamientos absolutamente inaceptables" en los detenidos por la agresión sexual grupal de Bilbao porque, "lejos de apreciarse un cierto arrepentimiento, vemos que no es así". En cualquier caso, ha dicho, "está siendo juzgado ese caso y habrá que ver como se resuelve".

Por otro lado, en relación a las dos mujeres, una de 80 y otra de 60 años, encontradas muertas en una vivienda del casco viejo de Bilbao, Beltrán de Heredia ha indicado que se están investigando las circunstancias en que se han podido producir estas dos muertes, y ha dicho que, "en principio, no se ven indicios de violencia". En cualquier caso, ha añadido, "es una investigación que llevará su tiempo".