Gobierno Vasco incluye el cerco entre las artes a utilizar en aguas interiores de Euskadi previa autorización de Pesca

Archivo - Embarcaciones de pesca en el Puerto de Bermeo (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha iniciado la actualización del marco normativo que regula el ejercicio de la pesca profesional desde embarcación en las aguas interiores de Euskadi, que, como novedad, incluye que el cerco pasa a estar contemplado entre las artes que pueden utilizarse en aguas interiores, previa autorización de la Dirección de Pesca y cuando el estado de los recursos lo permita.

Según ha informado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, el objetivo de esta actualización es adaptar una regulación que, en algunos aspectos, se remonta a hace más de tres décadas a la realidad actual de la flota y de los recursos pesqueros.

El proyecto de decreto, actualmente en trámite de información pública, unifica en un único texto la normativa que hasta ahora se encontraba dispersa en diferentes disposiciones y regula de forma integral las artes, aparejos, útiles, equipos y técnicas permitidos, así como las condiciones de ejercicio de la actividad y las medidas de conservación, protección y recuperación de los recursos marinos.

Entre las principales novedades se encuentra la actualización del régimen aplicable al arte de cerco. La normativa vigente desde 1994 establece con carácter general la prohibición de su empleo en las aguas de competencia de Euskadi, si bien contempla la posibilidad de que la Dirección de Pesca del Gobierno Vasco conceda autorizaciones temporales para su utilización en determinadas circunstancias.

"AUTORIZACIÓN DE PESCA"

El nuevo decreto modifica este planteamiento, de forma que el cerco pasa a estar contemplado entre las artes que pueden utilizarse en aguas interiores, pero su utilización requerirá en todos los casos una autorización previa de la Dirección de Pesca. Esta autorización estará condicionada a que el estado de los recursos pesqueros permita el ejercicio de esta modalidad y a que su utilización no cause perjuicios a terceros.

"No se trata de abrir sin límites el uso del cerco, sino de establecer un marco regulatorio más claro, actualizado y adaptado a la situación actual de nuestra flota", ha señalado el viceconsejero de Pesca, Leandro Azkue.

En esa línea, ha añadido que la autorización administrativa previa "permitirá valorar en cada momento las condiciones de los recursos y garantizar que cualquier actividad que se autorice sea compatible con su conservación y con el resto de usos del espacio marítimo".

El proyecto establece, además, límites concretos para el empleo del cerco, entre ellos las características máximas de las redes y las condiciones de profundidad para su utilización, incorporando asimismo medidas específicas relacionadas con la actividad pesquera.

De esta manera, la incorporación del cerco al nuevo marco normativo no supone una autorización automática para su utilización, sino la creación de un régimen regulado y sujeto a control administrativo.

La revisión normativa responde también a la evolución experimentada por la flota pesquera vasca durante las últimas décadas, ha apuntado el Departamento. Esta transformación, ha dicho, "hace necesario revisar unos límites y condiciones de ejercicio establecidos para una realidad de flota diferente, con el objetivo de adecuarlos a la situación actual sin incrementar el esfuerzo pesquero global".

"Tenemos una flota mucho más reducida y tecnológicamente preparada que hace 25 o 30 años, y nuestra obligación es disponer de una regulación que responda a esa realidad sin poner en riesgo los recursos marinos", ha explicado Azkue, para añadir que "la sostenibilidad es el punto de partida de esta actualización: cualquier posibilidad de utilización de las distintas artes estará sometida a las condiciones, controles y límites que establezca la normativa".

Con esta reforma, el Gobierno Vasco pretende reforzar la seguridad jurídica de la actividad pesquera profesional, adaptar la normativa autonómica a la regulación europea y estatal vigente y establecer "un marco único, coherente y actualizado para la pesca profesional en aguas interiores de Euskadi".

El objetivo final es "compatibilizar la actividad económica y social de la pesca profesional con la conservación de los recursos marinos, avanzando hacia un modelo de gestión más flexible y adaptado a la realidad actual, pero basado en la autorización, el control y la sostenibilidad".