Gobierno vasco invertirá 7,5 millones para adquirir el 7,8% de ECN All Wind, que ostentará el 100% de Vicinay

Arrate Aranbarri, Telmo Labayen, Ainara Basurko, Mikel Jauregi, Dámaso Quintana, Noël d'Anjou, Javier Aguirre y Amaia del Villa. - GOBIERNO VASCO

BILBAO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco, junto a Ekarpen, participará en la operación de incorporación de Vicinay al proyecto industrial liderado por Velora, grupo empresarial encabezado por Dámaso Quintana, con el objetivo de asegurar el futuro de esta compañía. El Ejecutivo invertirá 7,5 millones para adquirir el 7,8% de ECN All Wind, que será quien posea el 100% de Vicinay.

La inversión pública se materializará a través de ECN All Wind, una división creada por Velora y especializada en eólica marina y redes de transmisión y distribución eléctrica. La adquisición de Vicinay, empresa que entró en preconcurso de acreedores, constituye la primera operación de una estrategia de crecimiento que prevé nuevas inversiones, según ha informado en un comunicado el Departamento de Industria, que ha subrayado que Vicinay es una de las "compañías más emblemáticas" de la industria vasca y la operación servirá para reforzar "el posicionamiento de Euskadi en el sector de la eólica offshore".

El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ha precisado que ECN All Wind está concebida para impulsar nuevas capacidades productivas y tecnológicas ligadas a un sector llamado a desempeñar "un papel estratégico en la transición energética europea".

Para concretar esta operación, el Gobierno Vasco utilizará el instrumento financiero Ezten II Fondo de Capital Riesgo recientemente creado, con una inversión de 7,5 millones de euros para adquirir el 7,8% de ECN All Wind, que será quien posea el 100% de Vicinay, empresa fabricante de cadenas.

Según ha precisado, la entrada institucional permitirá acompañar al inversor industrial en un proyecto orientado "a garantizar la actividad productiva de la compañía, preservar su centro de decisión y mantener en Euskadi su principal centro de fabricación".

Según ha recordado, con más de dos siglos de trayectoria, Vicinay es un referente mundial en la fabricación de cadenas y conectores de gran tamaño, con aplicaciones en sectores como el oil & gas y, cada vez más, en instalaciones de energía eólica marina. Su planta de Sestao, según ha destacado, constituye un activo industrial de primer nivel y da empleo a cerca de 200 personas en Euskadi.

Industria ha subrayado que la operación llega en un contexto de mejora de las perspectivas de mercado para la compañía. El crecimiento previsto de la actividad en los sectores energético y offshore permite anticipar un incremento de la producción de alrededor del 25% en los próximos años.

El Gobierno vasco ha destacado que esta operación se enmarca en la estrategia definida por el Plan de Industria - Euskadi 2030. En este sentido, el Ejecutivo vasco siempre aplica el mismo criterio a la hora de evaluar su apoyo a cualquier inversor industrial y que, según ha recordado, es que sea "un proyecto industrial sólido y a futuro", con un industrial de reconocida trayectoria, que promueva el empleo de calidad y que fomente la actividad de la cadena de proveedores locales.

Desde el Gobierno Vasco se subraya, además, que no se trata de una entrada directa en la gestión de Vicinay ni de "una actuación aislada", sino del acompañamiento a una iniciativa industrial con vocación de crecimiento "en un ámbito estratégico para la industria vasca".

Según ha indicado, la participación pública se realizará siempre desde una posición minoritaria y complementaria a la del inversor industrial.

En este sentido, ECN All Wind nace con el objetivo de construir una plataforma industrial "capaz de integrar empresas y capacidades vinculadas a la cadena de valor de la eólica marina".

"La incorporación de Vicinay permitirá añadir un eslabón clave a esa cadena, aprovechando su conocimiento tecnológico, su capacidad productiva y su liderazgo internacional en sistemas de fondeo y amarre, componentes esenciales para el desarrollo de parques eólicos flotantes", ha agregado.

Asimismo, ha indicado que la operación también busca reforzar el tejido industrial vasco mediante la generación de nuevas sinergias entre empresas proveedoras, centros tecnológicos y fabricantes especializados. Ha añadido que, tanto Velora como las instituciones consideran que la combinación de experiencia industrial, capacidad financiera y visión de largo plazo "ofrece una oportunidad para consolidar en Euskadi actividades de alto valor añadido asociadas a la transición energética".

El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ha subrayado que el papel del Gobierno Vasco en este tipo de iniciativas consiste en acompañar proyectos "con capacidad tractora para el conjunto de la economía, favoreciendo la permanencia de centros de decisión, la promoción de empleo de calidad y el desarrollo de nuevas oportunidades industriales". "Bajo esa premisa, la colaboración público-privada se plantea como una herramienta para fortalecer sectores con potencial de crecimiento y proyección internacional", ha remarcado.

El Gobierno vasco ha indicado que, con esta operación, Vicinay inicia una nueva etapa dentro de un proyecto industrial más amplio orientado a aprovechar las oportunidades de la eólica offshore. El respaldo de Velora y del Gobierno Vasco "aspira a dotar a la compañía de estabilidad financiera, capacidad de inversión y acceso a nuevos mercados, asegurando al mismo tiempo el arraigo de una empresa histórica que forma parte del patrimonio industrial de Euskadi".

Por último, ha manifestado que la incorporación a ECN All Wind refuerza, además, la apuesta por convertir a Euskadi "en referente en tecnologías vinculadas a la energía marina, combinando industria, innovación y sostenibilidad como motores de crecimiento para la próxima década".