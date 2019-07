Gobierno Vasco lamenta que la decisión del TEDH sobre víctimas del GAL "no haya entrado al fondo de la cuestión"

Publicado 18/07/2019 15:16:10 CET

BILBAO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha lamentado que el fallo emitido este jueves por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, en relación con las resoluciones denegatorias de indemnización a víctimas del GAL, del Batallón Vasco Español, Acción Nacional Española o los Grupos Armados Españoles, "no haya entrado al fondo de la cuestión".

El TEDH no ha admitido la demanda por considerar que la presunción de inocencia no se ve afectada en este caso al no tratarse de un procedimiento penal, pero subraya expresamente que su fallo "no toma una posición sobre el derecho de los solicitantes a la compensación".

"Esto, el derecho de estas víctimas a la reparación, es precisamente la cuestión de fondo y ésta es la cuestión que sigue quedando pendiente de una respuesta definitiva, desde el punto de vista del derecho de las víctimas a la reparación", ha indicado el Ejecutivo vasco en un comunicado.

A lo largo de los últimos seis años, el Gobierno Vasco ha manifestado reiteradamente que las denegaciones de indemnización a estas víctimas "vulneran el principio de igualdad y no discriminación entre víctimas".

"Un principio elemental del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos", ha precisado.

A su juicio, desde una perspectiva ética y humanitaria, estas denegaciones "castigan injustamente a los familiares de personas asesinadas, pues de los familiares es el derecho a percibir la indemnización".