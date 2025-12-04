Gobierno Vasco lanza el segundo episodio del pódcast 'Zientzia Oro', que en esta entrega aborda el mundo de los colores

VITORIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Ciencia, Universidades e Innovación ha publicado el segundo episodio del pódcast de divulgación científica titulado 'Zientzia Oro', que en esta entrega se centra en el mundo de los colores y en la ciencia que hay detrás de ellos.

El episodio, de 24 minutos, aborda diversos aspectos relacionados con los colores: por qué vemos los colores que vemos y cómo los percibimos; qué veríamos si pudiésemos percibir la luz infrarroja o ultravioleta; o por qué nuestros ojos distinguen el color verde mejor que otros, entre otras cuestiones, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Además, esta entrega del podcast incluye la historia de personas que no perciben los colores y, de la mano de una experta -Ane Bordagaray, investigadora de Química Analítica en EHU-, ofrece información sobre el color de las hojas en otoño.

El Departamento de Ciencia, Universidad e Innovación ha creado el pódcast 'Zientzia Oro' con el objetivo de acercar la ciencia a la ciudadanía y fomentar la curiosidad científica y el pensamiento crítico, a través de contenidos que abordan conceptos y temas de actualidad para comprender el mundo que nos rodea.

Cada episodio se centra en un tema monográfico, explicado de forma clara y divulgativa. El pódcast está producido y conducido por Eider Olazar Elduaien y Guillermo Roa Zubia, de Elhuyar, y contará con la participación de voces expertas.

'Zientzia Oro' está pensado para acercar la ciencia a todos los públicos y para ser utilizado como recurso educativo. El lanzamiento del podcast forma parte de la estrategia del Departamento para reforzar la difusión social del conocimiento y promover una ciudadanía más informada, crítica y participativa.

Con esta propuesta, se pretende despertar la curiosidad, aumentar el interés por el conocimiento, mejorar la alfabetización científica y fomentar la toma de decisiones informada, todo ello con el fin de lograr una sociedad más justa y democrática.

El podcast, íntegramente en euskera, publicará un nuevo episodio cada 15 días y estará disponible en las plataformas audio Spotify e iVoox, así como en el canal Youtube del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación. Asimismo, se podrá acceder al programa a través de la agenda de cultura científica Zientziaklik y de la web del Departamento.