Gobierno Vasco no prevé a corto plazo "en absoluto" una irrupción "masiva" de pélets en las costas vascas

Erkoreka dice que los análisis no permiten determinar que los pélets encontrados en playas vascas sean del Toconao, pero hay que verificarlo



BILBAO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha dicho este jueves que no se prevé a corto plazo "en absoluto" una irrupción "masiva" de pélets en las costas vascas y ha indicado que, "en ningún caso las comprobaciones hechas hasta ahora permiten apreciar que los pélets que se encuentran en las playas de Euskadi procedan del vertido del Toconao", aunque es "un extremo que hay que verificar del todo".

Erkoreka ha realizado estas manifestaciones en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bilbao tras la reunión del Consejo Asesor del Plan de Emergencias de Euskadi ante la Contaminación de la Ribera del Mar, "Itsasertza" que ha presidido y que está formado, entre otros, por responsables del Gobierno Vasco, Eudel, diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, capitanías marítimas y Delegación del Gobierno en Euskadi.

En el encuentro se han abordado los trabajos de coordinación interinstitucional frente a la hipotética aparición de pélets plásticos en la costa vasca.

Erkoreka ha indicado que el plan "Itsasertza" se encuentra activado desde hace 48 horas en su fase de alerta, lo que significa que cada institución, en su ámbito de responsabilidad está desarrollando ya una labor de seguimiento, información y recogida de datos a efectos de calibrar la dimensión del episodio.

En aplicación de estas previsiones, ha señalado, en la mar frente a la costa vasca "no se constata ni aprecia la existencia de cantidades de pelets" que puedan proceder del vertido del Toconao. "Desde luego no se encuentran ni sacas ni regueros perceptibles, lo que puede haber son pélets aislados que no son perceptibles desde las embarcaciones", ha precisado, para insistir que, "hoy por hoy, no hay en la mar frente a la costa vasca cantidades de pélets, regueros ni sacas".

Además, ha explicado que en la costa vasca "se encuentran pélets pero no en cantidades superiores de las que viene habiendo en los últimos años", ya que es "un fenómeno desgraciadamente relativamente frecuente en nuestras costas". "Hoy por hoy, los niveles de concentración que se han detectado en las playas bajas son muy reducidos", ha asegurado para remarcar que, "en ningún caso las comprobaciones hechas hasta ahora permiten apreciar que los pélets que se encuentran en las playas de Euskadi procedan del vertido del Toconao".

En ese sentido, ha dicho que, "al contrario, casi podría afirmarse que, por todos los indicadores, son pélets que llevan ya mucho tiempo en la mar y que no proceden de ese vertido, sino que están ya muy afectados por el sol, la arena y el medioambiente y, probablemente, son anteriores a que se produjera el vertido del Toconao", aunque es, según ha subrayado, "un extremo que hay que verificar del todo, pero hoy por hoy todo parece indicar que no".

Erkoreka ha reiterado que no se prevé "en absoluto" una "irrupción masiva o una gran concentración de pélets" en las costas vascas, pero ha afirmado que hay que seguir "alerta" porque "nunca se sabe cómo funcionan los fenómenos y las corrientes marinas que pueden tener evoluciones caprichosas".

Tras asegurar que el consumo de pescado en "no está afectado por este fenómeno" y el capturado en la costa vasca "sigue siendo tan saludable como hace un mes o dos meses", ha asegurado que hay que seguir investigando y haciendo un seguimiento tanto en la mar como en las playas. Ha añadido que el próximo lunes se volverán a reunir para dar a conocer las últimas novedades.

(habrá ampliación)