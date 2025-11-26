Gobierno Vasco y policías locales abordan el proceso para un diagnóstico integral de la seguridad en Euskadi

En el encuentro se ha analizado el proceso participativo Basque Segurtasun Foroa - IREKIA

VITORIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha presidido este miércoles la Comisión de coordinación de policías locales de Euskadi, en la que se ha abordado el proceso iniciado por el Gobierno Vasco para elaborar un diagnóstico compartido sobre la seguridad en Euskadi desde una perspectiva integral.

El encuentro de este foro, que se reúne anualmente para dar cuenta del trabajo que realizan los cuerpos policiales locales conjuntamente, se ha celebrado en la sede central del Gobierno Vasco, en Vitoria-Gasteiz, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

En la reunión se ha informado, entre otras cuestiones, sobre la actividad de los grupos de trabajo derivados del convenio suscrito entre el Departamento de Seguridad y Eudel, así como el proceso participativo Basque Segurtasun Foroa que esta llevando a cabo el Gobierno Vasco para elaborar un diagnóstico compartido sobre la seguridad en Euskadi desde una perspectiva integral.

En la reunión también han participado el viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte; el director de Coordinación de Seguridad, Asier Erkoreka, y responsables de diferentes cuerpos de Policía Local y de Eudel.