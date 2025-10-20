Gobierno Vasco prevé que el futuro hospital público de Tolosa (Gipuzkoa) entre en funcionamiento en un plazo de 5 años

El consejero de Salud, Alberto Martínez, presenta un avance del proyecto del futuro hospital público de Tolosa - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco prevé que el futuro hospital de Tolosa, una nueva infraestructura pública que será referente para todo Gipuzkoa en procedimientos diagnósticos y pruebas complementarias, entre en funcionamiento en un plazo de cinco años. Para este proyecto, cuya ubicación será el actual aparcamiento de Iurramendi, junto al parque de bomberos, hay consignada una partida de 200.000 euros en el presupuesto del Gobierno Vasco del próximo año.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, se ha reunido este lunes con los principales agentes políticos y sociales de Tolosaldea, con quienes ya viene manteniendo contactos, para informarles de primera mano del avance provisional del Plan Funcional de asistencia sanitaria, que incluye la construcción de un hospital público en Tolosa.

Martínez ha estado acompañado por sus dos viceconsejeros, Gontzal Tamayo y Aritz Uriarte; por la directoria general de Osakidetza, Lore Bilbao; la directora gerente de la OSI Donostialdea, Maite Martínez de Albéniz; y por la directora gerente de la OSI Tolosaldea, Mari Luz Jauregi.

Este encuentro, convocado desde el Departamento de Salud y Osakidetza en Tolosaldea, tiene como objetivo compartir y contrastar con la comunidad local la iniciativa que se está trabajando desde el Gobierno Vasco para "mejorar el futuro de la asistencia sanitaria" en la comarca.

"Esta jornada refleja el compromiso y la transparencia con la que queremos informar a los agentes sociales, políticos y a vecinos y vecinas, explicando los avances realizados desde septiembre de 2024 y el recorrido que nos ha llevado hasta aquí", ha señalado el consejero de Salud.

Los responsables del Departamento han reiterado en sendas reuniones a los alcaldes y concejales, sindicatos y plataforma ciudadana de la comarca, su "firme compromiso" con el proyecto de hospital público.

Martínez ha señalado que el objetivo es "avanzar hacia una solución integral que eleve la calidad asistencial en el área de Tolosaldea, optimizando el uso de recursos, reduciendo la fragmentación de la atención y garantizando una atención de alta calidad para los y las pacientes más vulnerables".

El consejero ha remarcado que el nuevo hospital público de Tolosa dará asistencia a la comarca de Tolosaldea y además será "un referente" para todo el territorio de Gipuzkoa en procedimientos diagnósticos y en pruebas complementarias. Tendrá como referentes a los profesionales de la OSI Donostialdea.

CUATRO QUIRÓFANOS

La nueva infraestructura contará con 77 camas de hospitalización (90 en un segundo escenario en base a demanda a futuro según proyección poblacional) y cuatro quirófanos (uno de ellos para cirugía menor), un servicio de resonancia que ofrecerá servicios diagnósticos para todo Gipuzkoa, dos salas de exploración para endoscopias y otros procedimientos, una unidad de recuperación post-anestésica (URPA), servicio de urgencias, así como equipos de radiología (TAC, ecografías, digestivo) y rehabilitación.

En cuanto a las especialidades previstas en el nuevo hospital público serán Aparato Digestivo, Dermatología, Endocrinología, Ginecología y obstetricia, Neurología, Rehabilitación, Neumología, Alergología, Cardiología, Hematología, Medicina Interna, Reumatología, Anestesiología, Cirugía General, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología y Urología.

PROCESO DE ANÁLISIS Y ESCUCHA

El diseño del nuevo hospital ha sido fruto de un "profundo" análisis de la población actual y futura de esta comarca guipuzcoana, de sus necesidades asistenciales y de los ingresos hospitalarios como referencia. En esta reflexión han participado profesionales de la OSI Tolosaldea y especialistas del Hospital Universitario Donostia.

De esta manera, se ha llegado a la conclusión de la necesidad de implementar una infraestructura de hospitalización orientada a pacientes médicos y también pacientes que requieran cuidados de media estancia y pruebas complementarias.

Martínez ha apuntado que este hospital daría servicio a esta comarca y a las necesidades de la OSI Donostialdea, permitiendo al Hospital Universitario Donostia absorber las hospitalizaciones por procesos quirúrgicos o médicos más complejos.

Del mismo modo, se ha visto la necesidad de dotar a los pacientes de Tolosaldea de un área quirúrgica, los tipos de intervención de cada especialidad quirúrgica serán definidos por los correspondientes servicios, evaluando las necesidades con el objetivo de mayor seguridad, efectividad y eficiencia, teniendo en cuenta las necesidades que aportan valor en cercanía o en el centro de referencia (OSID), así como de mantener un servicio de hospitalización a domicilio y poner a su disposición un dispositivo de atención urgente coordinado con el PAC de la OSI Donostialdea.

Hasta la puesta en marcha del nuevo hospital se implementarán importantes cambios organizativos tanto a corto como a medio plazo en la OSI Tolosaldea con el objetivo de reorganizar algunos servicios y reforzar la asistencia ambulatoria.

Entre ellos, se busca el refuerzo del papel de la medicina interna en la asistencia y la gestión de flujos de trabajo, incorporar a los pacientes de Tolosaldea a los programas y rutas ya existentes en la OSI Donostialdea, instaurar la figura del médico internista en el Ambulatorio de Tolosa como referente para la integración de estos y estas pacientes.

También se prevé implementar progresivamente un refuerzo a la asistencia ambulatoria especializada en Tolosaldea según dotación de cada servicio y necesidades de la población de Tolosaldea, y asumir en el Hospital Universitario Donostia las cirugías de alta complejidad.