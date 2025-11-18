El Gobierno Vasco reitera su "preocupación" ante las trabas del Ejecutivo central a nuevas transferencias

VITORIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha reiterado su "preocupación" ante las "trabas" del Gobierno central para cumplir el "compromiso" de completar antes de fin de año el traspaso a Euskadi de las competencias estatutarias pendientes de transferir, y ha subrayado que se trata de obstáculos son "fácilmente solventables",

Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha explicado que los Gobiernos central y vasco "siguen trabajando" para tratar de llegar a un acuerdo en torno a la transferencia de las competencias contempladas en el Estatuto de Autonomía de 1979, pero que aún están gestionadas por el Estado

La portavoz del Ejecutivo autonómico y consejera de Autogobierno ha informado de que ambas partes mantendrán este próximo miércoles una nueva reunión en Madrid, que estaba programada desde hace dos semanas y que se centrará en las competencias sobre infraestructuras aeroportuarias. En el caso de la Comisión Mixta de Transferencias, ha explicado sigue sin fijarse una fecha para celebrar un nuevo encuentro de este órgano.

Maria Ubarretxena se ha referido al plazo del 31 de diciembre establecido para completar estas transferencias competenciales, para advertir de que "queda muy poco tiempo", por lo que ha reiterado la "preocupación" del Gobierno Vasco ante las "trabas administrativas y políticas" que se están planteando en las últimas semanas desde el Ejecutivo central para concluir este proceso.

"ES POSIBLE"

La consejera, que ha considerado que dichos obstáculos son "fácilmente solventables", ha explicado que continúa el "trabajo de cocina" para que se puedan resolver esas cuestiones. En este sentido, considera que completar estos traspasos competenciales dentro del plazo establecido "es posible, a no ser que la otra parte diga que no lo es, porque hay un acuerdo suscrito que así lo dice".

"Por tanto, deberá ser la otra parte la que diga si no es posible y si hay tiempo o no hay tiempo", ha añadido. En este sentido, ha señalado que el Gobierno central no ha pedido un "tiempo excepcional" para completar este proceso, por lo que el Gobierno Vasco se "agarra al acuerdo que ya tenemos, y que es el cumplimiento íntegro [del Estatuto] para antes de final de año".

RESPUESTA AL PSE

En este sentido, y en respuesta a los mensajes lanzados desde el PSE-EE para evitar "prisas" en este proceso, ha afirmado que "nosotros no nos movemos por declaraciones, sino por el acuerdo suscrito que tenemos, que está en papel, escrito y firmado".

"Ante cualquier declaración, lo que vale es precisamente el papel, escrito y firmado, con un documento y un compromiso que dice que el Estatuto debe de cumplirse para antes a final de año", ha zanjado.