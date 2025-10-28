Gobierno Vasco subvenciona con 66.667 euros al Museo de Bellas Artes de Bilbao para adquirir la pintura Vista de Bilbao

Una persona visita la exposición "Georg Baselitz. Pinturas 2014-2025. Algo en todo", antes de reabrir sus puertas al público, tras una profunda rehabilitación - H.Bilbao - Europa Press

VITORIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta del Departamento de Cultura y Política Lingüística, una subvención directa a la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao de 66.667 euros, destinada a financiar un tercio del precio de adquisición de la pintura Vista de Bilbao.

Según el Departamento que lidera Ibone Bengoetxea, esta ayuda "forma parte del compromiso del Gobierno Vasco con la conservación, investigación y difusión del patrimonio artístico e histórico de Euskadi".

Además, se suma al "esfuerzo conjunto" de las tres instituciones fundadoras de la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao -la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y el propio Gobierno Vasco- para "fortalecer su colección y reforzar su papel como una de las principales instituciones culturales del país".

Vista de Bilbao (anónimo), fechada entre 1696 y 1706, constituye "un testimonio excepcional del paisaje urbano e histórico de la villa en los albores del siglo XVIII". Su adquisición, aprobada por unanimidad por el Patronato de la Fundación el pasado 3 de abril de 2025, responde al "interés común de las instituciones fundadoras por preservar un bien cultural de gran relevancia documental y artística".

El precio de adquisición de la pintura asciende a 200.000 euros, cantidad considerada "adecuada" por los expertos en función de las características y el valor de la obra. La aportación del Gobierno Vasco cubrirá un tercio del coste total, "en línea con el modelo de financiación compartida entre las tres entidades promotoras del museo".

El Departamento de Cultura ha insistido en que, con esta iniciativa, el Gobierno Vasco "reafirma su compromiso con la protección y puesta en valor" del patrimonio cultural de Euskadi, "impulsando la colaboración entre instituciones y el fortalecimiento de los museos vascos como espacios de conocimiento, identidad y cohesión social".