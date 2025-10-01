Gobierno vasco ve posible "superar los obstáculos" para lograr una mayor capacidad de gestión de los aeropuertos

María Ubarretxena acude en Madrid a ka primera reunión de la Subcomisión Bilateral de Gestión e Infraestructuras Aeroportuarias. - IREKIA

Ubarretxena entregará el 8 de octubre a Torres las diez propuestas elaboradas por Gobierno Vasco para cerrar las transferencias pendientes

BILBAO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, cree que, con "voluntad y acción política", será posible "superar los obstáculos" para que Euskadi logre una mayor capacidad de gestión de los aeropuertos vascos.

María Ubarretxena ha viajado este miércoles a Madrid para participar en la creación y primera reunión de la Subcomisión Bilateral de Gestión e Infraestructuras Aeroportuarias, donde ha reiterado que el objetivo del Gobierno Vasco es conseguir que Euskadi tenga "la máxima capacidad para gestionar sus aeropuertos, tal y como establece el Estatuto de Gernika".

Respecto a las negociaciones, se ha mostrado "positiva". "La experiencia nos demuestra que, con voluntad y acción política, se pueden superar los obstáculos y creemos que ahora también será posible", ha manifestado.

En ese sentido, ha recordado que existen "fórmulas y precedentes" en otros ámbitos como en el sector gasístico, que pueden servir como referencia. "Porque los mayores obstáculos no son legales, son de otra índole y debemos superarlos", ha añadido.

Para avanzar en este camino, el Gobierno Vasco va a contar con la ayuda y apoyo de una comisión de expertos, un equipo con "experiencia técnica y jurídica", en el que participan Bilbao Air, Via, Ortzibia y especialistas en derecho mercantil. "Su trabajo será clave para diseñar el futuro del sistema aeroportuario de Euskadi", ha asegurado.

Por último, ha anunciado que la semana que viene volverá a Madrid para entregar en mano, el 8 de octubre, al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la documentación de las diez propuestas elaboradas por el Gobierno Vasco para cerrar las transferencias pendientes.

FUNCIONES

Las funciones generales de la Subcomisión Bilateral de Gestión e Infraestructuras Aeroportuarias serán el impulso de la participación de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el diseño del DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) en lo relativo a los aeropuertos de interés general en Euskadi (Bilbao, Vitoria, San Sebastián), así como de los borradores de planes directores, la evaluación de inversiones estratégicas y necesidades de conectividad territorial, facilitando la participación en la definición de estrategias de conectividad y la capacidad de propuesta de nuevas rutas, incentivos o inversiones.

También se llevarán a cabo la supervisión de la calidad del servicio y sostenibilidad ambiental, la propuesta de medidas de coordinación intermodal (tren, autobús, logística), la consulta sobre planes aeroportuarios estratégicos y se promoverá la colaboración institucional y la coordinación territorial.

Por su parte, la misión específica de la subcomisión estará centrada en estudiar la viabilidad y las distintas fórmulas negociales, de cara a implementar el interés de la Comunidad Autónoma Vasca en la gestión, conectividad y competitividad de los aeropuertos de interés general situados en su territorio y en presentar los resultados de los trabajos a la Comisión Bilateral de Cooperación en tres meses, es decir, en el próximo mes de diciembre.