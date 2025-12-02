Gobierno Vasco visita el Munich Quantum Valley para impulsar la cooperación en ciencia y tecnologías cuánticas - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha realizado los pasados días 27 y 28 de noviembre una visita institucional al Munich Quantum Valley (MQV) en Múnich (Alemania), con el objetivo de reforzar la cooperación entre Euskadi y Baviera en el ámbito de la ciencia y las tecnologías cuánticas.

En la delegación también participaron el viceconsejero de Ciencia e Innovación, Adolfo Morais, y la directora de Política Científica, Amaia Esquisabel. La delegación vasca mantuvo diversas reuniones con el equipo directivo del MQV, con representantes destacados de la comunidad científica bávara y con el director del Max Planck Institute of Quantum Optics (MPQ) en Garching, Ignacio Cirac.

Estos encuentros suponen "un paso relevante para avanzar en la colaboración internacional e identificar sinergias que aceleren el impacto científico, tecnológico y socioeconómico de las tecnologías cuánticas en Euskadi y Baviera", han destacado desde el Gobierno vasco.

La visita comenzó con una presentación institucional del Munich Quantum Valley a cargo de su CEO, Julia Rucha, la directora general Andrea Lenz y la responsable de coordinación y proyectos Isabel Sosada. Se abordaron los principales logros del ecosistema bávaro y su modelo de colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas.

A continuación, el Gobierno Vasco presentó la Estrategia Basque Quantum, exponiendo sus objetivos, áreas prioritarias y visión a largo plazo para posicionar a Euskadi como un referente internacional en tecnologías cuánticas. Tras ambas presentaciones, se desarrolló una sesión de trabajo para explorar áreas de interés compartido en investigación, formación de talento y transferencia de conocimiento.

Personal investigador de universidades y centros integrados en el MQV expusieron, posteriormente, sus líneas de investigación en física cuántica, hardware y software cuántico, así como posibles aplicaciones industriales. Este intercambio permitió a la delegación vasca conocer de primera mano las capacidades y proyectos en marcha en Baviera, y analizar vías para futuras colaboraciones científicas y tecnológicas.

CENTRO MAX PLANCK

En la segunda jornada, la delegación se desplazó al Centro Max Planck de Óptica Cuántica en Garching. Allí se celebraron reuniones con representantes de startups vinculadas al MQV y con diversas iniciativas orientadas al impulso del ecosistema cuántico bávaro. Asimismo, se mantuvieron encuentros con responsables universitarios para analizar la oferta formativa especializada en tecnologías cuánticas.

La visita concluyó con una reunión de trabajo con el director del centro, Ignacio Cirac, en la que se examinaron las principales fortalezas de ambos ecosistemas de investigación e innovación y se identificaron oportunidades para una "colaboración más estrecha".

Como resultado del encuentro, ambas partes coincidieron en la importancia de "establecer un diálogo continuo" entre la iniciativa Munich Quantum Valley y la estrategia Basque Quantum. Se acordó trabajar en la identificación de "buenas prácticas, retos compartidos y nuevas oportunidades de cooperación para fortalecer el posicionamiento europeo" en el ámbito cuántico.

En este marco, se estudiarán posibles vías de cooperación en ámbitos prioritarios, como desarrollo de proyectos de investigación conjuntos, intercambio de personal investigador, participación coordinada en convocatorias europeas, y colaboración en transferencia de conocimiento al sector público, empresarial e industrial.

Asimismo, se acordó organizar un encuentro específico entre grupos de investigación y startups de ambos ecosistemas, con el fin de fomentar el intercambio de ideas, fortalecer las redes de colaboración y promover nuevas oportunidades de desarrollo científico y tecnológico.

El Munich Quantum Valley (MQV), creado en 2021, es una iniciativa pionera que agrupa a más de 40 instituciones, incluyendo universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas y organismos públicos de Baviera. Entre sus miembros se encuentran universidades de prestigio internacional, institutos como el Max Planck, centros de excelencia en física y tecnología, así como start-ups y grandes corporaciones del sector cuántico.

Ignacio Cirac, reconocido investigador español y figura fundamental en el ámbito de la computación cuántica y miembro del Comité Científico Asesor del DIPC, dirige uno de los centros Max Planck que forman parte de este ambicioso proyecto, reforzando así el liderazgo internacional y la excelencia científica del MQV.