Goia advierte a Andueza de que sus críticas a la "mala" gestión "ofenden también al socio de gobierno", el PSE

Archivo - El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, en el Palacio de Miramar. - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha asegurado que no desea "alimentar la espiral de palabras gruesas" con el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, porque "no lleva a ninguna parte", y ha advertido de que sus críticas a la "mala" gestión del regidor donostiarra "ofenden también" a su "socio de gobierno", el Partido Socialista, que es "corresponsable de lo bueno y lo malo" que se haya hecho.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el regidor donostiarra se ha pronunciado de este modo en relación a las críticas que se han sucedido en los últimos días entre el líder de los socialistas vascos y dirigentes del PNV, entre ellos el propio Goia. Según ha indicado, no desea "alimentar esa espiral, que además creo que le gusta, de palabras gruesas con Eneko Andueza" porque "no lleva a ninguna parte".

El alcalde de San Sebastián ha asegurado que no le "molesta demasiado" que Eneko Andueza dijera este pasado martes que su "gestión ha sido mala". "Ya le conozco", ha indicado.

En todo caso, ha advertido que "ofende también a mi socio de gobierno", el PSE-EE, "corresponsable en las tres últimas legislatura de lo bueno y lo malo" que se haya hecho en el Ayuntamiento.

HASTA EL FINAL DE LEGISLATURA

Goia ha precisado que, en el Consistorio donostiarra, la colaboración entre PNV y PSE ha sido "buena y fructífera" y se ha desarrollado "un nivel de confianza" necesario para poder "sacar las cosas adelante".

"Tenemos un programa de gobierno, que es al que nos atenemos, nuestra hoja de ruta y nuestro empeño es cumplirlo hasta el final de la legislatura", ha manifestado.