Goia advierte de que no hay que "bajar la guardia" porque Euskadi no está "libre" de que "arraiguen fenómenos" como Vox

Publicado 11/01/2019 10:34:00 CET

Dice que 'envidia' no es "el término adecuado" sobre Cataluña porque la situación en que ha derivado el procés "no es deseable"

BILBAO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha advertido de que no se debe "bajar la guardia" en Euskadi porque no está "libre de que fenómenos" como Vox "también arraiguen" y, por ello, ha apelado a "reafirmar principios y valores". En este sentido, ha señalado que "negar la evidencia" en relación a la violencia hacia la mujer "resulta injusto y ofensivo" para quienes creen que "la igualdad es un reto que hay que alcanzar".

Asimismo, ha afirmado que, aunque puede compartir "algunas cuestiones" planteadas en Cataluña, "la situación en que ha derivado el proceso no es una situación deseable". Por ello, cree que 'envidia' no es "el término adecuado".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el regidor jeltzale ha afirmado, preguntado si le preocupa el acuerdo de gobierno alcanzado en Andalucía, que "aquí no debemos bajar la guardia" ya que, aunque confía en que "tenemos una sociedad a la vasca que tiene una serie de principios bastante claros, no estamos libres de que estos fenómenos también arraigue aquí".

Por ello, ha animado a, "más que nunca, estar muy en guardia" y reafirmar "determinados principios y valores, y luchar por ellos también en Euskadi y en Donostia".

De este modo, ha advertido de que también podrían llegar los debates sobre la violencia hacia las mujeres que plantea Vox, por lo que ha instado a tener "mucho cuidado". En este sentido, ha apuntado que, en el Ayuntamiento de San Sebastián, "teniendo para todos los gustos", en esta materia "estamos todos de acuerdo y hemos venido actuando de forma conjunta en toda la legislatura".

No obstante, ha precisado que "no quiere decir que fuera del propio Ayuntamiento no existan planteamientos, que los hay seguro, que ponen en cuestión todo esto".

Goia ha señalado, en relación a las políticas de protección hacia la mujer, que "negar la evidencia no lleva a ninguna parte y, además, resulta injusto y ofensivo para las mujeres y para los hombres que creemos que la igualdad es un reto que tenemos que alcanzar".

El regidor jeltzale ha afirmado que no descarta que Vox pueda tener representación en el Consistorio donostiarra ya que, "hasta ahora, no se ha preguntado al respecto" y hay que tener en cuenta "lo que ha pasado en Andalucía, que todas las encuestas no acertaron". "Es una realidad que, en estos momentos, es extramunicipal en el sentido de que no tiene representación y, por lo tanto, es difícil saber si eso es posible, pero no tenemos que bajar la guardia".

CANDIDATO DEL PP

En relación a la postura sobre Vox del presidente del PP en Gipuzkoa, Borja Sémper, que será el candidato popular a la Alcaldía donostiarra en los próximos comicios, Goia ha afirmado que le produce "cierta sonrisa" que se pretenda "hacer ver diferencias" con la postura del Partido Popular o "decir que es un verso suelto".

"A veces son postura que se adoptan desde el punto de vista del interés electoral, pero aquí nos conocemos todos y sabemos que, cuando uno tiene que optar, al final el PP siempre cae por el mismo lado", ha asegurado.

Goia también se ha referido a las advertencias de la izquierda abertzale sobre la existencia un clima político que, a su entender, favorecen hechos como el disparo en Amurrio contra la vivienda de una familia vinculada a la izquierda abertzale. El alcalde de San Sebastián ha afirmado que, en el caso concreto de San Sebastián, "todavía no se detecta un clima de estas características, pero no estamos exentos de riesgo".

A juicio de Goia, "sí hay una especie de envalentonamiento provocado por la aparición de determinados fenómenos de extrema derecha que, encima, están siendo respaldados por las urnas que pueden propiciar que algunos comportamientos afloren".

CATALUÑA

Por otro lado, preguntado si siente 'envidia' por Cataluña, ha afirmado que "no es el término adecuado" porque, aunque puede "compartir algunas de las cuestiones que se están planteando", considera que "la situación en que ha derivado el proceso catalán no es una situación deseable".

Asimismo, ha reiterado que el balance del Gobierno de coalición entre PNV y PSE es "francamente satisfactorio" porque ambas formaciones han sido "capaces de ponerse de acuerdo" sobre un programa de gobierno y han mantenido "una relación correcta" con sus "diferencias", que "no deberían sorprender en democracia".

En este contexto, ha manifestado que no descarta "nada de cara a futuro". De modo, ha apuntado que "siempre hay que respetar lo que los ciudadanos nos dicen" en las elecciones del 26 de mayo y, en función de la composición de la nueva corporación, "no hay que descartar opciones" y la de reeditar el gobierno de coalición "es una de ellas".