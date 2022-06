González pide actuar "con responsabilidad" y alcanzar un acuerdo para que Mercedes invierta 1.230 millones en Álava

Asegura que "parte del futuro del territorio depende de que se concrete esa inversión" ya que sería "un antes y un después para la industria"

VITORIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha afirmado que Álava "se juega mucho" con el anuncio de Mercedes de invertir 1.230 millones en su planta de Vitoria, ya que "parte del futuro del territorio depende de que se concrete esa inversión" porque sería "un antes y un después para la industria alavesa, especialmente en el sector de la automoción", y ha defendido que es "muy importante que haya un acuerdo" y pide "actuar con responsabilidad".

"Creo que es hora de hablar menos y acordar más. En este momento las declaraciones públicas no ayudan, lo que ayuda es el trabajo, sentarse, abordar esta cuestión y llegar cuanto antes a un acuerdo", ha defendido.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González ha sido preguntado sobre el proyecto presentado por la dirección de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz a los sindicatos que implicaría inversiones por un importe global de 1.230 millones en las instalaciones de la capital alavesa.

Ramiro González ha afirmado que esta posible inversión "supondría una garantía para el futuro de Vitoria-Gasteiz y para el Territorio de Álava" y "garantizar la fortaleza industrial en el Territorio durante décadas".

"Supondría garantizar el empleo de los trabajadores actuales de mercedes y un crecimiento del empleo. Creo que es una inversión importantísima para Álava. En este momento no hay otra inversión más importante que esta para Álava", ha reiterado.

Por ello, ha defendido que "es necesario que todo el mundo actúe con absoluta responsabilidad, desde el diálogo, el acuerdo, pero con responsabilidad".

"Me parece que es momento de que las negociaciones que se están produciendo vayan fructificando y que haya un acuerdo porque ese acuerdo no afecta sólo a los trabajadores actuales de Mercedes si no que afecta a los trabajadores futuros de Mercedes en el caso que se vaya a producir la inversión y al conjunto del territorio", ha señalado.

En este sentido, ha reiterado que es "muy importante que haya un acuerdo" y cree que "es hora de actuar con responsabilidad". "Yo pediría una cosa en aras de que haya una solución lo antes posible: Creo que es hora de hablar menos y acordar más. Creo que en este momento las declaraciones públicas no ayudan, lo que ayuda es el trabajo, sentarse, abordar esta cuestión y llegar cuanto antes a un acuerdo", ha dicho.

Por último, ha advertido de que con este acuerdo "se juega mucho" porque "parte del futuro del territorio depende de que se concrete esa inversión", ya que sería "un antes y un después para la industria alavesa, especialmente en el sector de la automoción, que es un sector que está en plena transformación". "Sería abordar esta situación con absolutas garantías en nuestro Territorio", ha concluido.