PNV critica que el Gobierno central vuelva a "dar marcha atrás" con el IMV y dice que pondrá "pie en pared"

BILBAO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PNV en el Congreso de los Diputados Josune Gorospe ha criticado que el Gobierno central vuelva a "dar marcha atrás" en relación a la transferencia a Euskadi del Ingreso Mínimo Vital (IMV) cuando ya estaba "acordado" y ha advertido de que podrán "pie en pared" para lograr este traspaso.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Gorospe se ha referido, de esta manera, a las dificultades para la transferencia del IMV a Euskadi ante el último planteamiento del Gobierno central de que sea un "traspaso temporal".

Gorospe ha lamentado que este tema que "ya se había desatascado", luego no se materialice "en los términos acordados". La diputada del PNV, que ha señalado que su grupo, en general, trata de "no tensionar en exceso" las relaciones con el Gobierno para favorecer un clima político que facilite acuerdos, ha indicado que dificulta "mucho esa actitud del Gobierno de tener reticencias y recelos" para poder acordar algunos aspectos como el de la reforma laboral o "no respetar los términos acordados" como en el caso del IMV.

En su opinión, ello "dificulta mucho una relación de confianza" en la que uno puede relajarse y poder hacer su trabajo en un ambiente mucho más distendido".

Cuestionado por si es el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es el principal escollo para culminar esa transferencia, la diputada del PNV ha señalado que lo que falta es que "sea íntegro y permanente" y lo que se hace es un planteamiento "temporal". "¿Es un problema del ministro Escrivá? Podría ser, es un problema de voluntad política que se escuda y argumenta en que hay presiones técnicas para no poder materializar esa transferencia", ha añadido.

Gorospe, que ha afirmado que no sabe cuáles son los problemas, ha indicado que la realidad es que es una transferencia recogida en el Estatuto y el Ingreso Mínimo Vital entra en el espacio de la protección social que en Euskadi ya se "tenía cubierta y bien cubierta" con la Renta de Garantía de Ingresos.

Por tanto, ha asegurado que es "absolutamente necesario" que se transfiera para poder incorporarlo en todo el sistema de protección social vasco y, "con carácter estable" y se ha preguntado la razón de que no "quieran hacerlo".

Según ha recordado, el acuerdo era transferirlo, "de una vez por todas, con celeridad y en los términos en los que estaba acordado" pero vuelven una vez más a dar "marcha atrás".

No obstante ha señalado que "se verá" lo que ocurre y cree que todavía hay espacio para "poder lograrlo". No obstante, ha advertido de que en estas cuestiones pondrán "pie en pared como siempre ha sido".